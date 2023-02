La bonita sorpresa de Araujo por el Día internacional del cáncer infantil

Hoy 15 de febrero se celebra el Día Internacional del cáncer infantil: busca concienciar e incentivar la investigación de los cánceres que afectan a niños y adolescentes El defensa culé sorprendió a Sergi, un adolescente que está en fase de recuperación

La Fundación FC Barcelona y la Fundación Enriqueta Villavecchia eligieron a Ronald Araujo para sorprender a Sergi, un adolescente de 15 años, muy culé que, antes que le diagnosticarán Neurofibromatosis, jugaba al fútbol. A pesar de que se encuentra en la fase de mantenimiento, la enfermedad no está 100% superada.

El adolescente se acercó al recinto Modernista de Sant Pau creyendo que le harían una entrevista con motivo del Día Internacional del cáncer infantil, pero cuando abrió la puerta se encontró con el mejor defensa del Barcelona y de Europa, el uruguayo Ronald Araujo.

Lo único que el niño repetía era: “Ostias, ostias…” visiblemente emocionado.

Charlaron un rato compartiendo anécdotas, experiencias y aficiones; y hasta Ronald le confesó que era la primera vez que participaba de una sorpresa así. Le regaló una camiseta, entre otros regalos con la marca del club, y lo ha invitado a presenciar el partido de Europa League de este jueves ante el Manchester United en el Spotify Camp Nou.

Esta acción se enmarca dentro del programa "Salud y Bienestar Emocional Pediátrico" de la Fundación, que tiene como objetivo fomentar emociones positivas a niños y personas jóvenes en situación de enfermedad grave. El programa promueve la participación de los jugadores y jugadoras del FC Barcelona que proporcionan a estos niños una vivencia única y una inyección de alegría que recordarán toda su vida.

Declaró Ronald al final: “Son cosas que te llenan el corazón, me puso muy contento ver la reacción del niño y la familia al verme ahí, me emocionó. Son cosas que me gustan hacer. Espero que esto haya sido un plus para el niño, para seguir luchando y seguir recuperándose”.