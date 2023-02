Ter Stegen: "Gavi es distinto porque juega sin pensar en las consecuencias"

"Me gustaría que De Jong estuviera con nosotros para siempre, nos da muchísimo", señala en ESPN "Con la llegada de Xavi cambió nuestra mentalidad y la forma de defender", asegura

Ter Stegen ha concedido una entrevista a ESPN en la que repasa la actualidad del Barça. El portero alemán, que se encuentra en su mejor momento, ha destacado el papel de Frenkie de Jong en el equipo, así como el impacto de jóvenes como Pedri y Gavi.

Estas son algunas de las frases más destacadas:

Sobre la importancia de De Jong

"Es un jugador que da muchas cosas al equipo. Tengo una gran opinión de él y por eso espero tanto de sus actuaciones porque tiene muchísimo talento. Ve el fútbol de una forma diferente; es alguien en quien se pueden fijar jugadores como Gavi y Pedri. Espero que esté con nosotros para siempre . Hay muchos rumores sobre él pero estoy feliz de que esté con nosotros y no se vaya".

El papel de Gavi

"Es igual de agresivo en los entrenamientos que en los partidos. No le importa si el rival que tiene enfrente mide dos metros, lucha por cada balón. Esto es lo que necesitamos y lo hace distinto a otros jugadores que hemos tenido. Todo está en su mentalidad: no se preocupa demasiado y eso lo hace muy fuerte porque no piensa en las consecuencias".

El vacío de Piqué

"Araujo es uno de los jugadores que tiene que llenar ese vacío. Él pero también Lewandowski, que acaba de llegar pero ya habla con los jóvenes y lo escuchan".

La mejora con Xavi

"Muchas cosas han cambiado desde que llegó: seguramente la mentalidad y la forma cómo defendemos. Xavi tiene un plan y quizás hemos tardado más de lo esperado en lograrlo pero poco a poco pueden verse los resultados."