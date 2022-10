Bojan Krkic, protagonista de un documental

La producción repasará la trayectoria futbolística y vital del canterano blaugrana Bojan relatará en primera persona una carrera que arrancó como profesional en el Camp Nou

Bojan Krkic será el protagonista principal de un documental que repasará su carrera profesional tanto en el Barça como en los diferentes clubs en los que ha jugado. El de Linyola, hoy futbolista en el Vissel Kobe, ha aceptado la propuesta que le hizo la empresa NSN (Never Say Never), encargada de la producción audiovisual de un proyecto avalado por la dirección de Oriol Bosch, los guiones de Marcos López y la producción ejecutiva de Raül Llimós.

El canterano blaugrana relatará en primera persona una trayectoria vital que le ha llevado a países como Italia, Inglaterra, Alemania, Canadá o Japón. Son muchos los testimonios que ayudarán a conocer un poco mejor al futbolista, pero también a la persona. El proceso de grabación ya está en marcha y, poco a poco, irán conociéndose más detalles, pero el objetivo es dar a conocer sin filtros el proceso de crecimiento realizado por Bojan desde que llegó al primer equipo del Barça, tras ser considerado uno de los mayores talentos que han pasado por el fútbol base, hasta su recorrido por tantas ligas a nivel internacional.