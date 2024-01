Betis - Barcelona, hoy en directo: goles y resultado del partido de LaLiga EA Sports

Final (2-4)

Xavi, en Movistar: "Estábamos muy bien con balón pero se nos ha complicado en una jugada puntual. No sé si hay una plancha previa a Pedri... Hemos hecho un gran partido. Debimos sentenciar antes. Hemos dado un paso adelante, con jugadores jóvenes, con personalidad. El equipo se ha fajado. No hemos hecho un partido redondo, pero sí un partidazo. ¿Los tres goles de Ferran? Ha girado la tortilla él solo. Lo tenía muy claro. Ha demostrado una gran fortaleza mental. Me algreo mucho por él. Es un tío excepcional".