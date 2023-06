Bernardo Silva, la prioridad del PSG este verano

El director deportivo del club francés, Luis Campos, intensificará las negociaciones después de la final de Champions Según 'L'Équipe, Asensio no se incorporaría al PSG para ser un fijo en el once y el portugués sigue siendo la prioridad

Bernardo Silva apunta a ser uno de los nombres del verano. El delantero portugués aún tiene contrato con el City pero varios clubes podrían intentar su fichaje este mismo verano. El PSG lidera la lista de equipos que intentarán incorporarlo. Así lo asegura L' Équipe, que insiste que es la gran prioridad para este verano.

Según estas informaciones, en el club francés ven a Bernardo Silva como el sustituto de Messi. En este sentido, la incorporación de Asensio no cambiaría las cosas. El ex del Madrid no llegaría para ser titular en el PSG, aunque habrá que ver qué ocurre si finalmente Luis Enrique se hace cargo del banquillo del equipo.

El papel del Barça

El director deportivo del PSG, Luis Campos, es el que más está apretando para que el club intente el fichaje de Bernardo Silva. El nombre del portugués, que en agosto cumplirá 29 años, también se ha relacionado con el Barça. El club ya intentó el verano pasado su fichaje hasta el último momento y podría ser el Plan B si finalmente Messi se decanta por otra propuesta.

Xavi es un enamorado del juego del portugués, que está siendo una de las claves de la extraordinaria temporada del City. Bernardo vería con buenos ojos una salida al Barcelona, pero la situación es muy compleja. En primer lugar, porque el City cuenta con él, y en segundo, porque las condiciones del Barça con el 'fair play' complican operaciones de esta envergadura. Hay que recordar que el portugués tiene contrato hasta el 2025 y una ficha que supera los ocho millones.

El PSG, en este sentido, tendrá más margen en un verano donde ya es segura la marcha de Messi y donde el siguiente podría ser Neymar, uno de los jugadores con una ficha más alta de la plantilla.