El Bayern abre la puerta a una cesión de Bryan Zaragoza y el Barça, atento

El futuro de Bryan Zaragoza puede estar lejos del Bayern. A pesar de que el club alemán invirtió unos 17 millones de euros en su fichaje en el mes de enero, la idea es ceder al futbolista porque no se ha adaptado a la Bundesliga. Según explica 'Sky Alemania' y 'Bild', el Bayern abrirá la puerta a una cesión para que el futbolista se revalorice y la prioridad es regresar a España. El Barça, que intentó atarle para el mes de junio, está muy atento y podría dar un paso si las condiciones del préstamo son favorables.

Bryan Zaragoza avanzó su llegada al Bayern en enero ante la insistencia del club alemán, que necesitaba un jugador incisivo en el uno contra uno. En estos meses que lleva en Alemania prácticamente no ha jugado y su técnico, Thomas Tuchel, ha incidido en sus problemas para comunicarse ya que no habla inglés o alemán. En principio, el Bayern se esperará la decisión del nuevo técnico, pero todas las partes comienzan a tener claro que la mejor opción es un préstamo que ayude al jugador a dar un paso adelante.

El ex del Granada no está viviendo una situación fácil y su ostracismo le dejará sin ir a la Eurocopa. Es muy probable que el Bayern intente que juegue algo en el tramo final de la liga cuando ya esté todo decidido para probarle aunque la idea es que no tenga minutos en el nuevo proyecto. De hecho, el club alemán está negociando ya el fichaje del extremo Chris Fuhrich, del Stuttgart, que debería convertirse en su sustituto.

El entorno de Bryan Zaragoza, por ahora, no ha movido ficha a la espera de la decisión final, pero tiene hilo directo con el Barça. De hecho, su agente estuvo reunido con Deco en el mes de enero hablando de su posible incorporación, pero el Barça quería esperar a junio fecha en la que la cláusula de salida de Bryan Zaragoza se rebajaba a la mitad si el Granada descendía. El Bayern se movió rápido y ganó la puja pagando la cláusula y una compensación por sacarle ya en este mes de enero.

Bryan Zaragoza es un jugador que gusta a Deco porque se trata de un perfil que el Barça no tiene en la plantilla. Un futbolista rápido, con un muy buen uno contra uno y que en la Liga española ha demostrado su capacidad de desborde. Ahora es una oportunidad de mercado y podría abrirse, de nuevo, el interés aunque el Barça no se ha movido a la espera de la resolución final de su situación en Alemania.