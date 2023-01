Bartomeu pide que sea retirado el informe de los Mossos

En dicho informe se le acusa de participar, junto a Gómez Ponti y Òscar Grau de la filtración de los contratos de Messi y Piqué El expresidente del Barça pide que sea retirado de la investigación del 'Barçagate' porque "nada tiene que ver con el caso"

El expresidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona un recurso de forma en el que pide que sea retirado un informe de los Mossos d'Esquadra de la investigación del 'Barçagate'. Dicho informe relaciona a Bartomeu, el exjefe de los servicios jurídicos del club, Román Gómez Ponti, y exdirector general, Òscar Grau, con la filtración a la prensa de los contratos de Leo Messi y Gerard Piqué.

Bartomeu, mediante su abogado, José María Fuster-Fabra, argumenta que el informe aportado por los Mossos y que hoy aparece en diversos medios de comunicación, no tiene nada que ver con la investigación que se está realizando por la monitorización de las redes sociales. "Como puede observarse de su mera lectura, el mismo no es más que un nuevo informe (y no es el primero) en el que los Mossos de una manera absolutamente sesgada y parcial extraen unos determinados supuestos indicios, extraídos por completo de contexto", dice el recurso en uno de sus puntos. "La manipulación es tan burda, que hace referencia a la filtración del contrato del Sr. Lionel Messi y a una supuesta campaña de desprestigio del Sr. Piqué y el Sr. Font", sigue el recurso, que quiere dejar claro que el expresidente del Barça no participó en ningún momento de la filtración del contrato de Messi. "El Sr. Bartomeu lejos de participar en la filtración, considera que la misma es negativa, mientras los Mossos llegan a la surrealista y kafkiana conclusión de que el Sr. Bartomeu tendría algo que ver con la misma".

El recurso también argumenta que eran unas cuantas las personas que tenían acceso al contrato de Messi y que muchos medios de comunicación empezaron a investigar sobre él después de que el argentino enviase un burofax pidiendo al club un traspaso. "Como se recordará, la publicidad de este hecho alcanzó un nivel altísimo, no es iluso pensar que en ese momento, meses antes de la publicación en el diario El Mundo en fecha 31 de enero de 2021, que todos los medios deportivos, asesores, empresas interesadas, etc. realizasen trabajos de investigación para averiguar los términos del contrato que tenía el Sr. Messi y a partir de ahí se puede concluir que podrían ser muchos, muchísimas las personas físicas o jurídicas interesadas en obtener los datos de ese contrato, y que algunos llegasen efectivamente a tener acceso al mismo".

El recurso presentado en nombre de Bartomeu también expresa su descontento con los Mossos por "la actuación de unos funcionarios públicos, que desobedeciendo abiertamente la orden judicial de ceñirse a los objetos de la investigación presentan un informe sesgado, manipulando y que llega a conclusiones que nos atrevemos a afirmar cuya única intención es desprestigiar la imagen del Sr. Bartomeu especialmente ante los socios y aficionados del FCB dada la trascendencia pública que a la postre acaban teniendo este tipo de informes".

GÓMEZ PONTI

En el informe que hoy publican diversos medios de comunicación aparecen diferentes conversaciones de whatsapp en el que Gómez Ponti insta a filtrar a la prensa el contrato de los futbolistas en un momento en el que se negocia una rebaja salarial. Es especialmente duro con Messi, al que llama "enano hormonado y rata de cloaca". El contrato apareció en el diario 'El Mundo' cuando Bartomeu ya había presentado su dimisión y el expresidente del Barça se pregunta después quien ha podido filtrarlo. "Esto hace daño al club", dice.