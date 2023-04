El Barça sondeó una rebaja salarial a Christensen y Kessie

El club les planteó la necesidad de realizar un esfuerzo económico para reducir la masa salarial La respuesta fue negativa al entender que, un año después de llegar sin traspaso, no procede

La dirección deportiva, de la mano de los responsables económicos, del Barça sigue trabajando intensamente en la reducción de una masa salarial que, como es público, debe rebajarse en 200 millones para cumplir con el Fair Play de LaLiga. Aunque parte de las soluciones necesarias para lograr el objetivo están planificadas, la mayoría aún no han podido ejecutarse.

El esfuerzo que está pidiendo la entidad va en todas direcciones y no se descarta ningún tipo de escenario, por lo que los máximos responsables del club no dejan pasar ninguna oportunidad para trata de meter la tijera. Nadie se escapa de una política de recortes imprescindible para que el Barça pueda seguir construyendo un proyecto ganador.

Ni un año después

Ni siquiera futbolistas que no llevan ni un año en el Camp Nou se han librado de ello. Entre las muchas reuniones y gestiones realizadas, la dirección deportiva no dudó en trasladar la conveniencia de aceptar una rebaja de sus fichas a Franck Kessie y Andreas Christensen. El objetivo era conocer de primera mano cómo valoraban ambos la propuesta, aunque la respuesta no fue positiva.



Tanto el central como el centrocampista entienden que su compromiso con el proyecto es incuestionable porque llegaron el pasado verano sin mediar traspaso y resistiendo la presión de sus anteriores clubs, Chelsea y Milan, respectivamente. Además, contaban con otras ofertas y priorizaron por encima de cualquier otra opción vestir la camiseta del Barça. Por último, aceptaron sin problemas su encaje dentro de la escala salarial impuesta por la entidad.

Tanto Kessie como Christensen tienen claro que la economía del club es delicada, pero que también lo era el pasado verano y, desde entonces, no han cumplido ni un año completo de contrato, por lo que consideran que no es momento para plantearles una rebaja de este tipo. Al club, ante esta postura, no le queda más remedio que cumplir lo firmado y buscar soluciones alternativas.