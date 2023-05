El Barça ya sabe lo que quiere el City por Cancelo

El City pedirá 40 millones para deshacerse del portugués Ahora juega en el Bayern y la postura del club alemán era la de no continuar con la cesión

El Manchester City está dispuesto a ver como el futbolista portugués Joao Cancelo acabe en el FC Barcelona. Así lo ha transmitido el club citizen a los gestores del club catalán. El Bayern Munich tiene ahora el jugador en calidad de cedido pero, a priori, no tiene intención de proseguir con esta vinculación por lo que Cancelo estaría de vuelta a Manchester. Acaba la cesión y estaría de vuelta.

El Manchester City no le quiere en la plantilla. Se le considera un jugador arrogante y contestón por lo que Guardiola no quiere tenerlo más en sus filas. Dio el OK en invierno para que se fuera a Alemania tras un último encontronazo con él en un partido contra el Arsenal. Pep dijo basta y una semana después ya estaba en Alemania.

Cancelo empezó con buen pie pero también se las tuvo con Nagelsman y se quedó varios partdios jugando muy poco. Ahora, con el nuevo entrenador Thomas Tuchel, Cancelo vuelve a contar y a jugar con regularidad por lo que parece que su situación se ha estabilizado.

Si el Bayern prosigue con su idea de devolverlo a Inglaterra, la puerta del Barcelona estaría abierta tras la postura de Koundé de querer irse del club. El Barça busca opciones y tiene a Cancelo, a Foyth y a Pavard encima de la mesa. La más económica podría parecer que es la de Cancelo porque el club le contempla en calidad de cedido pero el City ya le ha dicho que sí le abre la puerta pero traspasado.

El precio que pide el City es de 40 millones de euros, una cifra inferior a la que pagó en su día cuando le contrató de la Juentus. Entonces el City pagó 65 millones de euros. Ahora, ya está algo amortizado por lo que su precios sería inferior.