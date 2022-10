El Barça medita el adiós de Memphis tras el Mundial

El delantero ha pasado desapercibido entre su lesión y los fichajes ofensivos Dejaría un dorsal libre si se acelera su salida seis meses antes de finalizar contrato

El Barça sabe que debe revolucionar la plantilla en este mercado de enero ante las dificultades que podría encontrarse en enero para fichar por el límite salarial. El club lleva semanas analizando la plantilla para avanzar alguna incorporación de peso, pero también debe concretar alguna salida para tener margen y dorsales libres. El club blaugrana está meditando avanzar la marcha de Memphis tras el Mundial por su ostracismo en este primer tramo de temporada. Se ahorrarían la mitad de su ficha y el futbolista puede tener opciones interesantes ya que será el delantero titular de Holanda.

Memphis ya tenía puertas abiertas este verano, pero finalmente decidió quedarse al no llegar a un acuerdo con la Juventus. El Barça le rescindía el contrato con una indemnización baja, pero el holandés vio la oportunidad de seguir por el traspaso de Aubameyang al Chelsea. Sabía que no iba a tener oportunidades y la realidad es que prácticamente no ha tenido minutos por la falta de espacio arriba y por su lesión.

El Barça quería ver su rendimiento esta temporada para tomar una decisión deportiva en enero. Incluso se pensó en ofrecerle una renovación ya que acaba contrato el 30 de junio, pero finalmente todo indica que se le volverá a enseñar la puerta de salida. El club necesita refuerzos atrás y está completo en posiciones ofensivas y habrá movimientos para remodelar la plantilla con el objetivo de ganar títulos.