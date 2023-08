¿Por qué el Barça ha inscrito a Lenglet sin dorsal?

El central francés ha aparecido como inscrito en la web de LaLiga aunque se encuentra sin dorsal El Barça sigue trabajando en buscarle una salida, pero mientras han tomado esta decisión en favor del 'Fair Play'

El FC Barcelona ha sorprendido esta mañana con la inscripción definitiva de Clément Lenglet en LaLiga, pues era uno de los pocos futbolistas que quedaban por entrar a formar parte de la plantilla. El club azulgrana ha intentado, sin éxito, desbloquear su salida en forma de traspaso pero se ha quedado casi sin opciones. A falta de ver si consiguen encontrarle destino, la decisión de inscribirle es por un objetivo puramente económico.

La dirección deportiva del club azulgrana ha inscrito a Lenglet como lo hizo también con Dest, pese a que ya viste como jugador del PSV en calidad de cedido con una opción de compra obligtoria de 10 millones de euros. El francés, sin embargo, no tiene dorsal asignado.

Esta circunstancia se produce por el hecho de que, con Dest, el club lo inscribió porque se ahorraba el 50% del coste total del lateral estadounidense pese a estar cedido. En la misma línea, con Lenglet se busca aplicar la misma fórmula y que encuentre una salida con la que el Barça pueda ahorrarse gran parte de su ficha.

El central francés, pendiente de saber si sale o no este verano, sigue siendo uno de los futbolistas con un salario más alto de la plantilla: cobra unos 16 millones de euros brutos por temporada. Sin embargo, es un jugador que no entra en los planes de Xavi Hernández y tiene a muchos centrales por delante suyo en el once y en la rotación.

Después de la inscripción del exfutbolista del Sevilla, en el Barça están pendientes de cerrar a los tres que quedan: Iñaki Peña, Íñigo Martínez y Marcos Alonso.