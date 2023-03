El Barça tiene una fecha tope para definir el futuro de Busquets

El club blaugrana respetará el periodo de reflexión del jugador, pero en un mes desearía saber la respuesta final Todo está abierto, ya que la oferta blaugrana es similar a las de la MLS. Falta saber si llegarán otras

El futuro de Sergio Busquets puede marcar buena parte de la planificación de fichajes del Barça para la próxima temporada. Al club blaugrana le gustaría que el capitán continuara y le cuadra esta opción deportiva y económicamente. Un 'no' de Busquets obligaría a buscarle un recambio de primer nivel, por lo que habría menos dinero para otras incorporaciones.

El Barça le lanzó la oferta a Busquets hace poco más de una semana. El jugador ya sabía de antemano que el club le iba a proponer la continuidad a corto plazo pero deseaba saber los pormenores económicos de la propuesta. El club blaugrana, con serios problemas de límite salarial, le ofreció un año con opción a otro a un salario superior a los 3 millones de euros netos,una cifra muy por debajo de su salario actual.

La propuesta blaugrana sería similar a lo que podría percibir Busquets en la MLS, por lo que la decisión del futbolista ya sería más en términos personales y familiares. Xavi Hernández está intentando convencerle de que se quede, pero con respeto máximo hacia una de las figuras clave de la historia deportiva de la entidad.

El Barça no ha metido prisa, pero sí le ha dado a entender al entorno del jugador que la decisión no se puede eternizar, por lo que todo debería quedar claro en este mes de abril. Busquets está dudando y espera aún que pueda llegar alguna oferta superior del fútbol árabe, algo que por ahora no ha aparecido a pesar de los intereses extraoficiales que están surgiendo. Oferta oficial no tiene ninguna aunque sí podría aparecer y eso podría desequilibrar la balanza.

Y es que una oferta multimillonaria haría pensar y mucho al centrocampista blaugrana que, en igualdad de condiciones, sí puede decantarse por su continuidad en el Barça. Ha demostrado que está a un gran nivel y que le queda recorrido en su carrera deportiva. Con el cambio de sistema está jugando mucho más arropado y se siente a gusto. Es un referente dentro y fuera de los terrenos de juego.

El Barça, por si acaso, está trabajando en diversas opciones que podrían venir siga o no Busquets. La más avanzada en estos momentos es la de Gundogan, jugador del Manchester City. Los técnicos entienden que es el perfil idóneo para jugar tanto por delante de la defensa o como interior y el futbolista ha decidido prácticamente no renovar por lo que llegaría con la carta de libertad. Si Busquets renueva no habría tanta urgencia.