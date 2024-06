La herramienta legal que te puede librar de los morosos

En muchas comunidades de vecinos españolas existe un gran problema con la morosidad. Los morosos, aquellas personas que no están al corriente de pagos, se han vuelto cada vez más comunes y suelen estar presentes en casi cada comunidad. Sin embargo, a pesar de que muchas personas no lo saben, hay un recurso legal que puede ayudar a reclamar estas deudas.

Tal y como señala la cuenta de TikTok Aquí sí hay quien viva, hay muchos más recursos de los que conoce la población general para luchar contra la morosidad. "Con la legislación actual, las comunidades de propietarios disponen de una herramienta para que se reconozcan en juzgados y tribunales las deudas que mantienen los propietarios morosos", señala el creador de contenido. La herramienta, conocida como “procedimiento monitorio”, se puede emplear para agilizar los trámites.

A pesar de ser un recurso útil, el tiktoker también aclara que no se trata de una “panacea”, ya que hay casos en los que puede llegar a ser imposible cobrar la deuda. A pesar de que exista esta posibilidad y que no se pueda cobrar la deuda, recomienda lo siguiente: "Pese a ello no permitas que las deudas de tus vecinos morosos prescriban". Así, afirma que es crucial que se reconozca la falta de pagos, ya que puede facilitar futuros trámites.

Como conclusión, también señala que, la primera opción siempre debería ser “llegar a un acuerdo”. Y es que, este tipo de resoluciones en las que ambas partes cooperan, suelen ser “mejor para todas las partes implicadas”. Dicho esto, este tipo de acuerdos no siempre son posibles y vale la pena examinar cada caso concreto con un profesional para determinar el camino correcto.