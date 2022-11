Kessie se da hasta junio para convencer a Xavi

'Calciomercato' confirma el interés del Inter por el centrocampista del Barça El marfileño está siendo habitualmente suplente en el Barça de Xavi

El futuro de Franck Kessie sigue siendo una incógnita. El centrocampista llegó este verano con la carta de libertad, pero no ha logrado ser titular con regularidad. El jugador sigue convencido de poder triunfar en el Barça y se da de margen hasta junio para convencer a Xavi.

Kessie sabía que no sería sencillo ser titular en el Barça y considera estos primeros meses como de adaptación al equipo. En este sentido, cree que es demasiado pronto para sacar conclusiones y valora que, a pesar de no entrar habitualmente en el once del técnico, está participando en la mayoría de partidos.

Con todo, varios clubes de la serie A están atentos a la situación del futbolista, entre ellos el Inter. En este sentido, 'Calciomercato' confirma la información de SPORT del interés por el futbolista. Kessie sigue teniendo muy buen mercado en Italia, donde fue uno de los jugadores más destacados en los éxitos recientes del Milan.

Kessie es consciente de este interés pero no quiere precipitarse y, de entrada, no es partidario de salir en enero. Esa es su primer opción, pero también es consciente de que pueden haber movimientos en el mercado que lo perjudiquen. En este sentido, sabe que el Barça sigue interesado en Bernardo Silva, el centrocampista del City. De momento, Kessie se prepara para empezar los entrenamientos el día 5, la fecha marcada por Xavi para el regreso de los futbolistas que no están participando en el Mundial.