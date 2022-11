Jordi Cruyff, impresionado con Kudus

Asegura, pero, que el Barça todavía no está en el punto de negociar por su fichaje Admite que el club azulgrana y Messi están condenados a juntarse otra vez, aunque no sabe cuándo

Un Mundial permite a los responsables deportivos de todos los clubes seguir a múltiples jugadores en un escenario de gran competitividad. Y Jordi Cruyff no es una excepción. El director deportivo del FC Barcelona ha quedado impresionado con el ghanés Kudus, un futbolista al que ya le seguía la pista desde hace tiempo. Eso sí, todavía no lo contempla como una incorporación inmediata.

"Lo vi jugar hace un año y he seguido su trayectoria en el Ajax. No estamos en el punto de decir "el Barça quiere a este jugador" ni mucho menos. Pero es un jugador que ha llamado la atención por su actuación y sus goles en el Mundial. A mí, particularmente, me llama la atención por el debate que hay en Holanda sobre su posición, si es un medio avanzado o un delantero", afirmó en una entrevista a Rac1.

Precisamente, Cruyff volvió a repetir que será muy complicado que el Barça pueda fichar a algún jugador en el mercado de invierno por culpa de los condicionantes que le pone La Liga con el fair-play financiero. "A día de hoy no podemos fichar en invierno. La situación ha cambiado por un cúmulo de cosas que se juntan y hacen que el el fair play esté complicado. No es una cuestión que se vaya un jugador y ya está solucionado. Hay varias soluciones diferentes, con una no te vale", dijo.

Hace unos días, Pep Guardiola comentó que si tuviera la certeza que el FC Barcelona lo necesitara, volvería pero que no era el caso. Jordi Cruyff elogió al técnico de Santpedor pero aseguró desconocer si volverá. Él, de momento, habla con Pep para pedirle consejos. "Está marcando época como entrenador. Ha llegado al nivel de poder elegir su destino. Hay muy pocos que hayan llegado a ese punto. Esto es el sueño de todo profesional. Que vuelva o no al Barça? Ni idea. Yo creo que él está muy contento en el City. Es una persona fenomenal para pedir consejos cuando toca".

También habló del posible regreso de Leo Messi. En este sentido, está convencido que acabará volviendo, lo que sí que no se atreve a pronosticar es cuándo. "Lo que tengo claro y el presidente también és que tiene que haber un acercamiento con una leyenda como él. El Barça y Messi tienen que juntarse otra vez. Puede ser después de su carrera. Pero está claro que falta ese abrazo final entre un club y un jugador enormes. Se lo merecen los dos", explicó.