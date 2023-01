¿Cómo puede conseguir el Barça los 200 millones que le pide Tebas?

El club azulgrana debería vender a un jugador con mercado, rebajar los sueldos de los que más cobran y conseguir patrocinios El presidente de LaLiga no permite inscripciones porque entiende que esa cifra será el déficit del FC Barcelona la temporada que viene

Javier Tebas no se ha cansado de repetir en las últimas semanas que si no permite las inscripciones de jugadores del FC Barcelona es porque el déficit previsto para la temporada que viene del club azulgrana será de 200 millones de euros. No es ningún secreto que el Barça está centrando todos sus esfuerzos en rebajar una masa salarial disparada y que por eso no está poniendo impedimentos a las salidas de muchos futbolistas, ya sea en forma de traspasos o cesiones. Fue el propio vicepresidente económico, Eduard Romeu, el que reconoció que le gustaría dejar fijada una masa salarial cercana a los 400 millones y para conseguirlo se necesitarán hacer muchos esfuerzos en todos los frentes.

Con este escenario que dibuja Tebas, el Barça casi seguro se verá obligado a vender a uno de sus jugadores que tenga mercado y por el que se pueda sacar una buena cantidad de dinero. Si en el mercado de verano el objetivo era deshacerse de Frenkie de Jong, ahora el centrocampista neerlandés es intocable, como los más jóvenes de la plantilla. Si que hay un jugador que sigue conservando mucho mercado, sobre todo en la Premier, y que no ha acabado de explotar como el club esperaba. Hablamos de Raphinha. El brasileño dejó muy buen recuerdo en la Liga inglesa y hay clubes como el Chelsea dispuestos a pagar una buena cifra por él. Pero esta hipotética venta no soluciona, ni mucho menos, el problema. Si las amenazas de Tebas se cumplen y el Barça no logra derrotarlo en la justicia como en el caso de Gavi (aunque sea cautelar, un juez ha permitido su inscripción), el club azulgrana deberá hacer muchos más movimientos. Y lógicamente afectarían a los jugadores con las fichas más elevadas de la plantilla. Se tendría que renunciar a la renovación de Sergio Busquets a no ser que quisiera cobrar como Sergi Roberto y se tendría que hablar muy seriamente con Jordi Alba, Marc André Ter Stegen y Frenkie de Jong. Todos ellos tienen contrato pero deberían hacer un esfuerzo y rebajarse el sueldo de forma notoria. A día de hoy son los jugadores, junto con Robert Lewandowski, que tienen las fichas más elevadas del grupo. Y crecer en ingresos por patrocinio

Además de la pérdida de jugadores y de intentar rebajas salariales, el FC Barcelona debería seguir intentando cerrar muchos más acuerdos de patrocinio que le permitirían tener más ingresos y ganar fair-play financiero. El último gran contrato que puede firmar el club es el de la manga de la camiseta porque los que se están firmando ahora no implican una gran inyección de dinero en relación a poder generar mucho margen salarial para poder fichar e inscribir jugadores.