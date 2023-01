Balde: Un avión anda suelto

El canterano ha irrumpido con virulencia esta temporada; su conducción superando como una exhalación a Carvajal es la punta de un iceberg que ha explotado con Xavi La alternativa a Jordi Alba en el lateral zurdo lleva siendo un quebradero de cabeza desde hace más de un lustro, pero parece que por fin se ha dado con la tecla con un producto de casa

El pasado 21 de mayo Alejandro Balde ayudaba al Barça B a ganar de forma holgada (5-0) al Castellón. Grupo II de Primera Federación. Siete días antes había completado los 90 minutos con el primer equipo ante el Getafe. Sin nada en juego, Xavi Hernández le había dado la oportunidad. Aunque lo cierto es que el futbolista de Sant Martí (distrito de Barcelona) no había sido capaz de convencer al técnico de Terrassa para tener más continuidad desde su llegada. No había prisa (tenía 18 años por aquel entonces, 19 en la actualidad), pero sí que quizás generaba un poco de inquietud que en sus primeros meses al mando del proyecto no le diera más la alternativa.

Sin desfallecer, consciente de que para cumplir su sueño de ser importante en el primer equipo azulgrana tendría que trabajar muy duro, Alejandro continuó picando piedra. Sabía que una buena pretemporada era clave. Más aún con el club rastreando el mercado de laterales zurdos para, de una vez por todas, encontrar una alternativa fiable a Jordi Alba. Dicho y hecho. Balde estuvo más que sobrio en los amistosos, en la gira por Estados Unidos. Lo que empezó como una prioridad, acabó quedando como una posición secundaria para reforzar. En pleno encaje de bolillos económico, la secretaría técnica apostó por invertir más en ataque y en el eje de la zaga. Xavi, convencido de lo que veía en el futbolista formado en La Masia, donde aterrizó en categoría benjamín, fue claro con Mateu y compañía. Alejandro estaba para apretar las tuercas a Jordi Alba. Y quizás para algo más.

CINCO MESES DE SUEÑOS CUMPLIDOS

Alejandro Balde superó claramente a Dani Carvajal en el Clásico de la Final de la Supercopa 2023 | @FCBarcelona_es

Cinco meses después de todo aquello, el lateral de origen dominicano está en un momento excelso de forma. Ha visto cómo sus sueños se iban cumpliendo de forma vertiginosa. Sin perder un ápice de su humildad, trabajando sin rechistar, se ha convertido en un actor principal. Capaz de sentar en toda una final por un título ante el Madrid al mismísimo Alba. El staff ha sabido potenciar las virtudes (muchas, por cierto) del barcelonés. Lo que antes era potencia con poco control, ahora es un avión por la banda izquierda que no deja de generar cosas positivas para el colectivo.

Real Sociedad - FC Barcelona | La asistencia de Balde a Lewandowski | LALIGA

Estos días no deja de rodar por las redes sociales el vídeo de su conducción endiablada superando a Dani Carvajal. ‘Superando’ por ser suaves. No solo eso, sino que cuando llega a tres cuartos de campo brinda un balón en carrera preciso a Dembélé que no acaba gol porque Courtois está bajo palos.

PENSAR A 1.000 REVOLUCIONES

Según ‘Beyond Stats’ (para La Liga), Balde es el futbolista de la plantilla azulgrana que más acciones completa por partido a más de 28km/h (3,5). Recorre 90 metros de media por encuentro a ese ritmo de zancada. Es el segundo que más recupera (7,5 recuperaciones por partido) y el segundo de toda la Liga que más acciones realiza por encima de los 24km/h. Acostumbrado a hacer funcionar el cerebro a velocidades endiabladas. Con la tremenda dificultad que ello conlleva.

Es uno de los 15 jugadores de la Liga que más pases completa en el último tercio de campo y uno de los siete que más pases progresivos da por encuentro (58,8). Números y sensaciones de que, con apenas 19 años cumplidos hace un par de meses, estamos, si nada se tuerce, ante el dueño del lateral zurdo de los próximos años en Can Barça.