El 'aviso' de Arnau Martínez: "Si vuelvo al Barça será al primer equipo"

El lateral del Girona, formado en La Masia, expresa su interés por volver al Barça, pero solo se conformaría en acabar en el primer equipo Arnau ha llamado la atención de Xavi tras su exhibición ante Vinicius en el Bernabéu

Arnau Martínez, con tan solo 19 años, pero se ha convertido en uno de los jugadores más destacados del Girona, club en el que se ha converido en el goleador más joven de la historia.

En una entrevista a TV3, el lateral derecho del Girona, ha expresado su interés en volver al club azulgrana. "Si vuelvo, será en el primer equipo. Obviamente me gustaría volver al Barça, pero como me gustaría ir a cualquiera de los clubes grandes, que son los mejores del mundo", dijo Arnau.

El lateral se formó en La Masía, donde coincidió con Alejandro Balde en la categoría infantil, y su amistad perdura hasta el día de hoy.

Tras ocho temporadas vistiendo la elástica azulgrana, el club no contó más con sus servicios. "Les tengo que dar las gracias por haberme echado, porque si no ahora no estaría aquí. Puede que estuviera en el Barça y jugaría en el filial", reconoce.

El retorno de Arnau por el Barça podría hacerse realidad en invierno, o en el mercado de verano de cara a la temporada que viene. El lateral del Girona expresó su admiración por Xavi Hernández, quién le quiere en sus filas.

"A mi también me gusta él como futbolista y como entrenador, que lo está haciendo muy bien. Yo he sido culer toda la vida. Cuando nací me hicieron socio y siempre iba al campo con mis padres y mi primo".

Arnau se encuentra ahora concentrado con la selección española sub-21, junto a Arnau Tenas y Alejandro Balde.