Aubameyang cedido, una opción que gana peso en el Barça

El futbolista está dispuesto a poner todo de su parte para llegar al Camp Nou El Chelsea le dará salida, pero sabe que un traspaso es muy complicado

El Barça va a tener que realizar operaciones muy imaginativas para poder reforzarse de cara a la próxima temporada. En el área deportiva comienza a haber cierta preocupación por cómo se salvará la rebaja salarial obligada para el verano sin que haya daños colaterales importantes, por lo que hace tiempo Mateu Alemany está trabajando en distintos escenarios.

Lo único que tienen claro es que el equipo necesita un delantero goleador y un lateral derecho como prioridades absolutas. Y si hubiera dinero, que lo hay pero difícilmente se podrá utilizar, sería recomendable traer a un central y a un centrocampista más aunque Busquets acabe renovando. Y todo ello acompañado de un mínimo de dos salidas importantes. De las que dejan mucho dinero en caja. Todo muy complicado de cumplir.

En el escenario ideal, el fichaje en la delantera debe ser Vitor Roque. El brasileño es el elegido como apuesta de club, pero las cantidades que está pidiendo su club no convencen al Barça, que desea pagar mucho menos.

El chico tendrá que mojarse mucho para que se cumpla su sueño de jugar en el Camp Nou, pero todo está abierto y no estaría tan cercano como parece. O hay rebaja sustancial o se encuentra un tipo de operación diferente o las cosas se van a complicar mucho. El fichaje está encima de la mesa para ahora, pero el Barça tiene otras opciones abiertas.

Y una de ellas es la de Aubameyang. El delantero estuvo en el clásico ante el Madrid arropando a sus excompañeros y lleva meses ofreciéndose para volver de la forma que sea. Salió en verano hacia el Chelsea por el contrato que le ofrecieron y ante la ilusión de volver a triunfar en la Premier. Se equivocó y desea enmendar ese error aunque sea a costa de perder dinero. Está más fuera que dentro del Chelsea, aunque eso no quiere decir que más cerca del Barça porque no lo van a regalar.

El club inglés, que en enero parecía dispuesto a dar por perdidos los 10 millones que invirtió con él, ahora es reacio a regalar un activo. No cuenta con el jugador pero no quiere asumir que tiró el dinero. Es evidente que Aubameyang no va a contar en su equipo y que sería mejor, al menos, ahorrarse su salario pero la fórmula quizás no pase por una rescisión y sí por una cesión de una temporada.

El otro elemento clave lo pone el jugador de su bolsillo, ya que cobraría lo que el Barça pueda asumir por sus problemas por el límite salarial. Aubameyang asumiría su rol de suplente encantado porque en Barcelona vive parte de su familia y porque aquí se reencontró como futbolista. Es la opción ‘low-cost’ que solventaría la papeleta una temporada.