El Athletic pierde el rumbo sin Iñigo Martínez

Todo lo que sea que Iñigo Martínez no forme parte de la plantilla del Barça para la temporada 2023/24 será una sorpresa. El central de Ondarroa, que finaliza contrato con el Athletic Club el próximo 30 de junio, es uno de los agentes libres que la dirección deportiva azulgrana ‘controla’ para reforzar el equipo de Xavi Hernández a coste cero. En SPORT informamos hace un par de semanas de que, si nada se tuerce, el contrato del futbolista vasco con la entidad culé será de dos temporadas e incluirá una cláusula de salida en caso de que no pueda ser inscrito por cuestiones relacionadas con el ‘fair play’ financiero.

No vamos a descubrir ahora las virtudes y los defectos de Iñigo Martínez, un futbolista que el miércoles que viene cumplirá 32 años. En el más que probable caso de que finalmente el defensa acabe aterrizando en el Spotify Camp Nou, el Barça añadirá a su sólida zaga a un efectivo contrastado al máximo nivel estatal y preparado para ofrecer un rendimiento inmediato.

Y si no que se lo digan a Ernesto Valverde, que este curso no está pudiendo contar con él con regularidad y, los números lo evidencian, el Athletic lo está echando mucho de menos. Sin ir más lejos, los leones no han ganado ninguno de los últimos cuatro encuentros de Liga, que el vizcaíno se ha perdido “por una sobrecarga en el tríceps de su pierna derecha”. Este sábado, además, sufrieron una goleada en Villarreal (5-1).

Datos para la ilusión... y la preocupación

Indaguemos un poco más en las estadísticas del cuadro vasco con y sin Iñigo. El Athletic solo ha ganado cinco de los 18 compromisos que el jefe de su retaguardia no ha jugado por lesión o decisión técnica (un 27,7%). Ha perdido exactamente la mitad de esos encuentros (nueve) y ha empatado el resto (cuatro). El porcentaje de triunfos aumenta ostensiblemente cuando Martínez entra en escena. Con él en el terreno de juego, Valverde y los suyos han registrado ocho victorias (53,3%), tres empates (20%) y cuatro derrotas (26,6%) en 15 duelos.

En el mismo análisis, sin embargo, se puede extraer una conclusión negativa: no es baladí el hecho de que Iñigo Martínez se haya perdido más partidos de Liga por problemas físicos o descansos obligados (18) de los que ha disputado (15). Empezó el curso con problemas en la rodilla, estuvo de baja en la reanudación de la competición tras el Mundial por culpa de una fascitis plantar y en las últimas semanas le ha frustrado la mencionada sobrecarga muscular.