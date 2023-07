Arthur Melo analiza el fichaje de Vitor Roque

El ex blaugrana está convencido de que Vitor Roque triunfará en el Barça También cree que el Real Madrid ha acertado con el fichaje de Endrick

El Barça aún no lo ha hecho oficial, pero Vitor Roque ya ha firmado su nuevo contrato con el Barça, de la misma manera que en su día lo hizo Endrick por el Real Madrid. Se trata de dos de los jóvenes más talentosos del fútbol brasileño.

Arthur Melo, durante la entrevista que concedió a SPORT durante su visita a la redacción, analizó a sus dos compatriotas y se deshizo en elogios hacia el delantero del Athletico Paranaense, que, en principio, debería llegar al Barça en enero de 2024.

De Roque no tiene dudas que lo tiene todo para triunfar de blaugrana: "Es muy joven, pero muy bueno. Ha demostrado que tiene mucho nivel y, siendo tan joven, ya tiene la personalidad de un gran jugador". En cuanto a Endrick, entiende que es mucho más joven y que eso supone una presión cuando ya has firmado por el Real Madrid: "Claro, la prensa te observa más. Hay mucha presión y quizá con esa edad no se absorve tan bien". Eso sí, entiende que "es un gran jugador, lo ha demostrado. Por eso está en un gran equipo en Brasil y acaba de fichar por otro gran equipo. Me gusta mucho cómo juega, tiene mucha personalidad y huele el gol".