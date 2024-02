Arteta gustaba en el Barça, pero no forzará su salida

Mikel Arteta gustaba mucho en el Barça. Hace tiempo. Su trabajo en el Arsenal no había pasado desapercibido y su etapa junto a Pep Guardiola en el Manchester City también le avalaba. El club blaugrana ha pensado en él como no podía ser de otra manera, pero el técnico tiene vinculación con el Arsenal hasta el 2025 y la información que maneja el Barça es que no forzará para salir del club londinense.

De hecho, Arteta tiene una oferta de renovación encima de la mesa y hace unas semanas dejó claro públicamente que no piensa salir del Arsenal en verano. Sería extraño que diera marcha atrás. En cuanto Xabi Alonso, que está triunfando en el Bayer Leverkusen,su futuro podría estar más encaminado hacia el Bayern de Múnich o el Liverpool que el Barça.

La idea del Barça es ir avanzando con una lista de técnicos cerrada con los que sí hay claridad sobre su predisposición a fichar por el Barça. Gusta mucho De Zerbi, aunque no se pagará por ficharle por lo que debería salir libre, y luego está la vía alemana con tres técnicos que sí vendrían libres: Hansi Flick, Thomas Tuchel o Nagelsmann. En las próximas semanas podría haber ya encuentros con entrenadores para tomar una decisión final.