Arda Güler, casi imposible esta temporada

El Barça trabaja para no dejar escapar al joven jugador que ha sorprendido por su talento El centrocampista turco del Fenerbahçe tiene una cláusula de rescisión de 17,5 millones de euros

Uno de los objetivos del FC Barcelona en el mercado de fichajes 2023-24 es el centrocampista turco Arda Güler, del Fenerbahçe. De todas formas, hoy por hoy, su contratación es inviable debido a los problemas de tesorería de la entidad azulgrana. La cláusula de rescisión del jugador es de 17,5 millones de euros y hay varios equipos que suspiran por hacerse con sus servicios.

Pese a todo, el FC Barcelona no renúncia a Arda Güler y la secretaría técnica azulgrana trabaja en distintos escenarios para no dejar escapar a uno de los jugadores que, en los últimos tiempos, más ha destacado y sorprendido. Así, no se descarta cerrar la operación para que llegue en enero de 2024 o que siga una temporada más en el Fenerbahçe. Tampoco que se llegue a un acuerdo con otro equipo para que juegue un año (temporada 2023-24) en calidad de cedido.

Lo cierto es que, a día de hoy, el Barça no tiene capacidad de movimiento con Arda Güler, Marcelo Brozovic ni ningún otro jugador por el que esté interesado. La arcas del club, sin estar vacías, no dan para más. También es verdad que el mercado acaba de empezar y que de aquí al día de cierre, los escenarios pueden variar en función de los movimientos que se registren.