Araujo puede pagar los platos rotos: El Barça, dispuesto a explorar su venta

Llegan los momentos decisivos para construir el Barça de futuro y tiene pinta de que habrá cambio de guión de última hora en el banquillo blaugrana. Xavi, finalmente, ha abierto la puerta a continuar y ese es el gran deseo del presidente, Joan Laporta, que ha defendido al entrenador a capa y espada a pesar de que gente muy cercana a él vería con buenos ojos iniciar un nuevo ciclo.

Para que Xavi se quede, el Barça le debe prometer que habrá fondos necesarios para incorporar, al menos, a dos futbolistas de primerísimo nivel y eso solo podrá hacerse si se consiguen recursos inesperados o se cierran ventas millonarias. Vaya, que para poder fichar, el club deberá vender a alguno de sus titulares. Y dirección deportiva junto a Xavi deberán elegir los sacrificados teniendo en cuenta las ofertas que puede haber encima de la mesa y analizando el hueco deportivo que dejarían estos traspasos.

Lo ideal y lo que siempre ha buscado Deco es colocar a los futbolistas que menos minutos han tenido en la plantilla. Recaudar con piezas que menos afecten al rendimiento, ya que su obsesión siempre ha sido la de mantener el nivel máximo de competitividad. Vender a suplentes no va a arreglar nada si el Barça le promete a Xav que habrá fichajes de primer nivel, por lo que ya se ha abierto la posibilidad de concretar alguna venta importante y dolorosa. Es inevitable. De los nombres que se barajaban iban desde Koundé, pasando por Balde y poniendo encima de la mesa a Raphinha o, incluso, a Lewandowski. Pero ninguno de ellos quiere salir y entrar ahora en una pugna con futbolistas y sus entornos solo puede que retrasar la planificación de la nueva plantilla.

Es evidente que alguien deberá salir y, hoy por hoy, quien tiene todos los números de pagar los platos rotos es Ronald Araujo. Y no por su expulsión ante el PSG sino porque habrá ofertas superiores a los 80 millones de euros por él -no solo el Bayern está interesado-, el entorno del futbolista no está nada contento con la oferta de renovación y sí ha abierto la puerta a una negociación de venta y, al final, se cree que a Araujo le pueden llegar a convencer para que haga un sacrificio saliendo del Camp Nou. El uruguayo estaba destinado a ser el capitán del futuro, pero la necesidad puede acortar su ciclo de blaugrana de forma prematuro.

Lo dramático del asunto, y así ya se empieza a tener claro internamente, es que con la salida de Araujo, por muy millonaria que sea, puede que no resulte suficiente. Habrá que vender más...salvo que Xavi acepte continuar con incorporaciones más humildes tal y como sucedió el verano pasado. El dilema es claro: si se quiere mantener a todos los pesos pesados no habrá dinero para fichar. Y todo indica que el Barça y Xavi priorizan fichar.