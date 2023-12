La antideportiva reclamación de Griezmann

El francés llegaba a Montjuïc como uno de los más destacados del Atlético de Madrid El 'Principito' perdió los papeles en una acción de la segunda mitad

Antoine Griezmann no tuvo su noche más brillante en su segundo regreso a Barcelona tras confirmarse su adiós definitivo del Barça. El francés, 100% jugador del Atlético de Madrid desde que los colchoneros acordaran su traspaso por 20 millones de euros, llegaba a Montjuïc como uno de los jugadores más en forma del campeonato.

El partido de Griezmann no estuvo a la altura de lo que estaba siendo su temporada. Cierto es que las mejores oportunidades de los colchoneros pasaron por sus botas, como el remate que acabó en el lateral de la red de Iñaki Peña tras el descanso, pero la aportación del galo supo a poco ante el dominio culé y la exhibición de Joao Félix.

De hecho, la frustración de Antoine se hizo palpable en una acción poco habitual del francés. El 'Principito' perdió los papeles con el árbitro tras estrellar un disparo de falta en el brazo de Frenkie de Jong. El neerlandés saltó con la barrera y dejó el brazo pegado al cuerpo mientras se volteaba, motivo por el que Sánchez Martínez no pitó pena máxima.

La acción que reclama Griezmann | AFP

Aunque después el VAR sí que revisó la jugada, cosa que no sucedió con el penalti a Joao Félix, el francés no tuvo suficiente y protestó de manera desproporcionada, acción que sin embargo no le valió la amarilla. Actitud poca deportiva al buscar el penalti de una acción muy clara.