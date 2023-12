Xavi: "Hoy el equipo ha estado excelente"

El técnico del FC Barcelona se mostró muy satisfecho con la victoria contra el Atlético "Ha sido un partido muy completo, solo ha fallado la efectividad, porque era para ganarlo holgadamente"

"El mejor partido de la temporada". Con esta frase definió Xavi Hernández la victoria del FC Barcelona contra el Atlético de Madrid. Un "paso adelante" que tiene que ser, para el técnico, "el camino a seguir" de ahora en adelante.

"La victoria contra el Porto fue clave, porque se podían haber generado dudas. Los jugadores se han crecido y se lo han creído. Hay momentos de la temporada que no estás acertado y el equipo hoy ha estado excelente", analizó el egarense, "me ha gustado mucho el partido, me voy con muy buenas sensaciones".

"En agresividad, en los duelos, en la presión tras pérdida, en la circulación, los jugadores de dentro se han entendido muy bien, Gündogan, Pedri y Frenkie, que hacía mucho tiempo que no jugaban juntos. También el trabajo de los de arriba ha sido muy bueno. Lewandowski ha trabajado bien para el equipo y los extremos nos han ayudado mucho. Necesitábamos piernas frescas, de ahí los dos cambios".

BUEN FÚTBOL

Una de las claves, para el 'míster', ha sido el trabajo colectivo. "Cada uno sabe todo lo que tiene que hacer de forma individual, pero el partidazo que hemos hecho ha sido por el conjunto. Todos han trabajado para el equipo. Estoy muy contento porque recobrado el juego, es para irse satisfecho. Ojalá encontramos la constancia necesaria para hacer estos partidos siempre. Somos el Barça y debemos exigirnos estar así siempre".

La nota negativa, eso sí, "la efectividad". "Es lo único que ha fallado, porque era un partido para ganar holgadamente. Y al final acabamos que podíamos empatar. Así es el fútbol... Generamos ocasiones, llegamos bien, tenemos un contraataque final para sentenciar. Lo podríamos haber hecho mucho antes. Nos falta efectividad para rematar los partidos".

NOMBRES PROPIOS: JOAO FÉLIX, IÑAKI, IÑIGO, VITOR ROQUE...

Xavi alabó el trabajo en todas las líneas. "Hemos estado especialmente bien en el centro del campo, han aportado mucha personalidad al equipo, pero también en los centrales, que han estado expeditivos".

Y también habló de algunos nombres propios. De Joao Félix dijo que "la celebración del gol no la he visto, pero tiene la necesidad de demostrar, y de ahí la reacción. Cuando estás en caliente, reaccionas así, es normal. A nosotros nos va muy bien que esté motivado, rebelde... Ha vuelto a marcar diferencias. Se entiende muy bien con Cancelo en esa banda y ha acabado extenuado. Se ha dejado la piel, estaba extramotivado".

Explicó que Iñigo Martínez "tiene molestias en el bíceps, mañana le haremos pruebas y esperamos que no sea nada. Koundé está extraordinario, como el año pasado. Cambiará con Araujo en función del rival que tengamos delante".

Se deshizo en elogios hacia Iñaki Peña: "Ter Stegen tiene molestias en la espalda y no acaba de hacer limpio. Veremos cómo va la semana y si hay que comunicar algo, lo haremos. Iñaki es un gran ejemplo. Cuando entrenas tan bien, tienes ese rendimiento. Noy hay secretos. Nos ha salvado otra vez con dos paradas extraordinarias. ¡Bestial!". Y acabó con Vitor Roque: "Ojalá pueda venir enero, pero vamos a ver".