Las anécdotas más surrealistas de Boateng con Messi, Dembélé y Ronaldinho

El exazulgrana recordó algunas historias que vivió con Messi en el vestuario durante sus meses en el Barça Boateng aseguró que salía de fiesta con Ronaldinho y recordó el día que lo llamó a las cuatro de la madrugada

Kevin-Prince Boateng protagonizó hace unos días una charla muy jugosa en el podcast de Rio Ferdinand, donde explicó con todo tipo de detalles algunas anécdotas de su carrera. Algunas vinculadas a su etapa en el Barcelona, donde coincidió con futbolistas como Messi y Dembelé, y otras que vivió en otros equipos como en el Milan de Ronaldinho.

Estas son algunas de las anécdotas más llamativas:

La videollamada de Messi antes de marcarle tres goles al Liverpool en la Champions

"Él estaba sentado con su teléfono haciéndole un masaje sentado. Dos minutos antes de salir él se levanta, se ata las botas, salimos. El calentamiento solo eran balones en largo, controles, regatear un poco... 'crossbar challenge' en el calentamiento en un partido de Champions League contra el Liverpool. Vuelve a dentro, el entrenador [entonces era Valverde] hace los últimos ajustes y él está con el teléfono [sonríe]. El entrenador está hablando y dice: 'tú tienes que ir a la derecha, tú tienes que ir a la izquierda... Y él está haciendo una videollamada y dijo algo así como: 'ah, sí, claro'. 30 segundos antes de salir, él se levanta, se pone la chaqueta, sale y gol, gol, gol, así. Tres goles en el Camp Nou al Liverpool. De locos", explicó.

Boateng aclara entonces que nadie debería compararse con él:

"Nadie debería, porque esto es lo que los jugadores jóvenes del Barça hacían, ¿sabes? Ellos lo miraban, lo hacían en los entrenamientos y se lesionaban. Malcom, Dembélé... ellos siempre se lesionaban. No entrenaban al 100%. Luego jugaban el partido y es diferente porque no puedes esprintar. El el único del mundo que puedo hacer eso.

La frustración de Ter Stegen

"Para ser honesto tengo que decirte que Messi no comete errores. No, en serio, no los hace. Solíamos practicar disparos desde fuera del área en los entrenamientos. ¿Messi? 100 disparos, 98 goles. Te lo digo: no es normal. En la escuadra cada disparo contra Ter Stegen. Y yo le decía en alemán: '¡Vamos, tío, páralo! y él: 'No puedo tío'. Las metía en cada ángulo, cuando no entraban pensábamos que estaba enfermo, que tenía fiebre. No fallaba uno ante un portero como Ter Stegen. Y los disparos que no entraban era porque el portero hacía una parada increíble No era normal".

La noches con Ronaldinho

"Era mi héroe. ¿Salir de fiesta con él es más de lo que te puedess imaginar. Solía hacerlo de vez en cuando, pero a mi mujer le decía que iba a jugar a póker. Y una noche a las cuatro de la mañana mi móvil empezó a vibrar y vi que era Ronnie. Y mi mujer me preguntó: '¿qué está mal? ¡Coge el teléfono!'. Por supuesto estaba de fiesta, quizás estaba borracho, no lo sé... Y siguió llamando, siguió llamando y finalmente cogí el teléfono, y una vez respondí, me empezó a decir: '¿Dónde estás?' y yo: 'En la cama, no puedo'. Y él: 'Sin problemas: dile que vas al póker, al poker'. Pero claro que no fui, de esa manera mi mujer se habría dado cuenta de que cada vez que le decía que iba al póker salía de fiesta. Porque se podía oír a Ronnie diciendo: "¡dile que vas al póker! ¡Dile que vas al póker!"