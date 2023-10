El sueño imposible de Leo Messi

Que el argentino pueda volver ahora cedido por el Inter de Miami no es considerado ni por el Barça ni por el jugador Aunque hubiese deseo, el Fair Play de LaLiga lo impediría

Una parte del barcelonismo sigue anhelando a Leo Messi. No ha digerido todavía que el mejor futbolista de la historia no se retirase de blaugrana.

Por ello, se agarra a un clavo ardiendo cada vez que surge la más mínima posibilidad de un retorno del argentino al Barça. Opciones hubo en verano. El presidente del Barça, Joan Laporta, lo intentó y Messi consideró esa posibilidad, aunque acabó decantándose por la oferta del Inter de Miami ante las dudas del club respecto a su inscripción y los muchos esfuerzos que se hubiesen tenido que hacer para que Javier Tebas lo diese de alta en LaLiga.

Ahora, ha sido conocerse que el Inter de Miami no jugará el play-off de la MLS y empezar a hablar de un posible retorno del argentino en forma de cesión mientras no hay actividad futbolística en Estados Unidos, algo que suele hacer algunos futbolistas buscando no estar parados tanto tiempo.

Lo cierto, sin embargo, es que ese anhelo de una parte del barcelonismo se quedará en eso, en un anhelo, en un deseo, en un sueño, pues el regreso de Messi al Barça ahora es imposible. Para empezar, porque ni el argentino se lo ha planteado ni el Inter de Miami está dispuesto a ceder al jugador. Ni al Barça ni a cualquier otro equipo.

Leo Messi. | EFE

Además, tampoco a nadie en el club azulgrana se le ha pasado por la cabeza que Messi vuelva durante unos meses. Ni a la junta directiva, ni a la dirección deportiva, ni a los técnicos. De hecho, solo hay que ver los problemas que sigue teniendo el Barça con el Fair Play financiero para inscribir jugadores para descartar el anhelado retorno. Saben en el club que habrá pocos movimientos en invierno y que la prioridad número uno es inscribir el último contrato de Gavi, que sigue jugando con ficha del primer equipo gracias a una decisión judicial, pero a quien se le tiene que regularizar su situación. La segunda, será poder inscribir a Vitor Roque, ya fichado hace unos meses por 30 millones de euros más 31 en variables y que debe llegar para reforzar la posición de delantero centro.

Inscribir a Messi sería imposible, pues aunque el argentino llegase gratis y sin cobrar demasiado, LaLiga le imputaría el sueldo que cree que debe cobrar, como ha hecho con Joao Félix.

Así que para despedirse de Messi como se merece, habrá que esperar al partido de homenaje, que se jugará en el Spotify Camp Nou, no en Montjuïc.