Alemany: "Estamos atentos al mercado y todo está abierto"

El director de fútbol del Barça no habla de nombres pero adelanta más movimientos Dice que están ya cerca del objetivo que buscan

Uno de los protagonistas en la previa del partido entre el Barça y el Getafe ha sido Mateu Alemany, director de fútbol del Barça.

El balear ha sido cuestionado por la posibilidad de que Neymar regrese al club y por las negociaciones entre el club y el jugador. Alemany tiró balones fuera. “Nosotros no hemos dicho nada y no hemos hablado sobre esta situación. Ya sabéis que no hablo de jugadores que no están en el Barcelona”, ha dicho el ejecutivo azulgrana, que tampoco ha querido hablar sobre la opción de que Joao Cancelo se convierta en los próximos días en el refuerzo que Xavi quiere para el lateral derecho. “En estos momentos estamos centrados en las incripciones, pero es evidente que estamos atentos al mercado. No se descarta nada, no hablamos de nombres, pero estamos atentos al mercado”, ha explicado Alemany sobre una operación que parece cercana y que podría cerrarse con una cesión del lateral derecho portugués del Manchester City con una opción de compra obligatoria.

Las inscripciones

El Barça no ha podido inscribir para el partido a Iñaki Peña, Marcos Alonso e Iñigo Martínez. Alemany ha explicado que es habitual que muchos clubs deban estar trabajando hasta última hora “con el Fair Play y con las salidas, pero estamos ya cerca de nuestro objetivo”.