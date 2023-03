¡Pedri, descartado para el clásico!

El centrocampista no ha tenido buenas sensaciones en el entrenamiento y no jugará el domingo En el cuerpo técnico tienen muy claro que no pueden arriesgarse con un retorno precipitado

Malas noticias para el FC Barcelona a las puertas del clásico ante el Real Madrid de domingo en el Spotify Camp Nou. Pedri está descartado para jugar el partido que puede acabar decidiendo la Liga. El centrocampista canario no ha tenido buenas sensaciones en el entrenamiento de este viernes por la mañana, lo que hace muy difícil que pueda llegar a la gran cita.

Este contratiempo es un mazazo para el jugador y también para el cuerpo técnico, que confiaba en su retorno para mejorar el juego global del equipo. Eso sí, también tienen muy claro que no piensan arriesgar con él porque todavía queda mucha competición y no quieren pensar, ni por asomo, en una recaída importante que lo deje fuera durante mucho tiempo.

El centrocampista se lesionó en el minuto 40 del partido de la Europa League contra el Manchester United en el Spotify Camp Nou y las pruebas confirmaron que sufrió una lesión en el recto anterior del muslo derecho.

Volvió a entrenar con el equipo el 13 de marzo, trabajando incluso los días de fiesta. Ayer hizo parte con el grupo y hoy ya se esperaba que se ejercitara con normalidad. Durante este mes, se ha perdido seis partidos.

Consultados por SPORT, desde la federación española aseguran que todavía no han recibido notificación alguna de una posible lesión y el jugador se mantiene, a esta hora, en la lista de convocados. Todo pueda cambiar en las próximas horas, o minutos.