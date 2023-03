Lewandowski pide uno o dos fichajes para hacer "un Barça más competitivo"

El delantero polaco habló en una extensa entrevista para ESPN sobre la actualidad y su adaptación al equipo "Tengo 34 años, pero es solo un número y sé que puedo jugar varios años al más alto nivel"

Robert Lewandowski es un animal competitivo y siempre quiere más. En vísperas de su primer clásico en el Spotify Camp Nou, el delantero polaco del FC Barcelona habló en una entrevista para ESPN sobre varios temas de la actualidad deportiva y su adaptación al equipo. En ella, 'pidió' uno o dos fichajes para hacer "no un Barça perfecto pero sí más competitivo".

El estilo

"Es importante adaptarse al cambio y dar un paso adelante y no intentar jugar en un solo estilo si no tienes los jugadores adecuados para hacer ese estilo. Todo el mundo quiere imitar a Pep del Barça. Ahora si ves al City ya no juegan así".

"El fútbol cambia constantemente y hace 10 años todos los equipos querían jugar con tiki-taka. Ahora los equipos son mejores a nivel táctico, cómo se preparan y se mueven en defensa y cómo cambian su estilo durante el juego".

El equipo y nombres propios

"Tenemos buena plantilla, tal vez faltan uno o dos cambios para hacer que el equipo no sea perfecto pero sí más competitivo. A veces hablamos de cosas pequeñas pero que si las cambias seremos aún más espectaculares".

"Este año tuvimos problemas en la Champions y es lo que debemos corregir. Pero hasta ahora no estábamos listos para pelear al más alto nivel por los tres títulos. Es imposible, es algo legítimo. Es imposible en el fútbol cambiar algo en una semana o un mes, se necesita tiempo".

Dembélé, Araujo y Raphinha

"Dembélé me sorprendió mucho positivamente desde el primer entrenamiento, por su talento, su calidad y su velocidad. Para mí, realmente puede ser el mejor jugador en su posición. Ya está entre los mejores, pero a veces se lesiona. Si está en el campo, puede hacerlo todo con balón. Puede driblar con facilidad y velocidad".

"Araujo es uno de los mejores defensas del mundo" y "Raphinha, la primera vez que le vi, pensé que tenía algo especial".

Su futuro

"Siempre quise jugar en LaLiga. Sabía que el Barcelona tenía muchos problemas, pero cuando vi lo que querían hacer, pensé que podía ser parte de esto. Vi el reto y me dije que estaba listo para asumirlo".

"Tengo 34 años, pero esto es solo un número y sé que puedo jugar varios años al más alto nivel. No sé exactamente cuántos, pero me importan más las cosas mentales que físicas".

El clásico

"Espero con ganas el partido del domingo. El clásico es el partido de clubes más importante del mundo porque hay muchos aficionados viéndolo".

"Incluso yo, hace unos años, cuando no estaba en Barcelona, tenía muchas ganas del clásico. Ahora soy parte de ello y eso es increíble para mí".