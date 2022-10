Agüero recuerda la frustrada renovación de Messi con el Barça

Ambos compartían habitación de hotel durante la Copa América y Leo estaba convencido de prolongar su contrato "Voy a renovar, me tendrás que hacer una foto con la camiseta del Barça", le comentaba al 'Kun'

La salida de Leo Messi del Barça en el verano de 2021 pilló desprevenido a todo el mundo. Incluso a Leo Messi. El argentino finalizaba su contrato con el FC Barcelona el 30 de junio y, en palabras de la entidad blaugrana, este fue el motivo: "A pesar de haber llegado a un acuerdo y con la intención de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales (normativa de LaLiga española)".

El argentino se despidió entre lágrimas en una rueda de prensa que dio la vuelta al mundo. Uno de los más afectados -sin contar el entorno más cercano de Messi- fue Sergio 'Kun' Agüero, quien había firmado meses antes por el Barça como agente libre. Todo parecía indicar que ambos compartirían vestuario, igual que en la selección argentina.

"Estábamos en la Copa América y Leo tenía la camiseta del Barça en su habitación. Me decía: 'voy a renovar, me tendrás que hacer una foto con la camiseta del Barça', pero al final me dijo 'aún no se ha firmado', comentó Agüero en declaraciones a 'El Chiringuito'.

Finalmente, Messi puso rumbo al Paris Saint-Germain, donde está completando su segunda temporada, mientras que Agüero se quedó en el Barça. Desafortunadamente, unos problemas cardíacos le obligaron a colgar las botas prematuramente a mitad de temporada con el conjunto blaugrana.