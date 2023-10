"Aguanté muchas bromas por nacer en Pelotas"

Aloísio Pires, exjugador del Barça y del Porto, habla para SPORT sobre el partido entre dos de los equipos de su vida Fue el primer capitán negro de la historia del Barça y petición expresa de Johan Cruyff

Dos temporadas en el Barça, donde llegó de la mano de Johan Cruyff y se convirtió en el primer capitán negro de la historia del club; 11 años en el club portugués como jugador y luego como técnico asistente, entre otros, de José Mourinho. La vida de Aloísio Pires tuvo de todo. Hugo Sánchez le hizo una entrada criminal en un clásico. Charlamos con él en SPORT en la previa del FC Porto-FC Barcelona.

Su fichaje por el Barça fue una petición expresa de Cruyff.

Estaba en el Inter de Porto Alegre, jugamos un torneo contra el Ajax, al que entrenaba Johan. Era en Escocia y nos enfrentamos en la final. Jugué bien, hice un buen partido. Después él fichó por el Barça y creó un equipo casi nuevo. Y como jugaba con tres centrales me vio con características para jugar allí.

Usted fue el primer capitán negro de la historia del club.

Sí, me acuerdo bien de ese día, fue en la Copa. Antes del partido Cruyff me dio el brazalete de capitán. Me sorprendió mucho por ser un extranjero y por haber jugadores más antiguos que yo. Me marcó mucho durante mi vida. Fue una noche especial, inolvidable. Fue una manera de agradecerme, de darme confianza. No me llegó a explicar los motivos. Zubizarreta era uno de los capitnaes, estaba Alexanco, Bakero...

Johan siempre tuvo problemas para pronunciar su nombre.

(Risas). Al principio era complicado para él. Me decía Oloisio, Eloisio, Alisio, le costó mucho aprender a decirlo. Entre mis compañeros y yo acabamos consiguiendo que lo pronunciara bien. Luego la verdad que perdí bastante el contacto con Johan. Sí lo seguí, claro. Con Bakero, Salinas, Txiki sí guardamos contacto. Me ayudaron mucho en mi llegada.

“Hay que tener mucha mentalidad y sangre fría para jugar en el FCB”, dijo cuando se fue del Camp Nou.

El Barça es un club muy grande, con jugadores espectaculares que han pasado por allí en su historia. Jugar allí es una responsabilidad muy enorme. Para tener éxito en el Barça, además de calidad, necesitas tener paciencia, calma y sangre fría. Y mucha confianza en ti mismo porque no es fácil. La presión es muy alta, claro. Por aquí han pasado los mejores jugadores de la historia.

En Porto encontró una segunda casa. Más de 15 años...

Es el club que me dio condiciones para hacer mi carrera. Crecí como jugador y persona, como hombre. El cariño de los aficionados, la confianza de la dirección, acababa contrato e iba renovando. Me encanta la ciudad, mi familia estaba muy adaptada allí. Me sentía muy a gusto.

Tras retirarse pasó a ser asistente, entre otros, de José Mourinho. Y ganaron una UEFA y una Champions.

José consiguió armar una plantilla muy equilibrada. Jugadores portugueses de primer nivel y otros extranjeros. Era un grupo fuerte, hizo un gran trabajo. Ganamos la UEFA y la Champions en dos años seguidos. Fue una época muy buena de triunfos

¿Cómo conoció a José? ¿Se imaginaba que alcanzaría es cuota de popularidad?

Conocí a Mourinho cuando yo aún era jugador. Luego tuve el privilegio de trabajar en su equipo técnico. Aprendí mucho, lo admiro. A nivel personal. Ha tenido un éxito tremendo, por su ambición, su convicción en su idea. Tenía capacidad para ser uno de los grandes jugadores del mundo.

Aquello de ser de Pelotas le llevó a más de un malentendido en Barcelona...

Al principio tuve que aguantar muchas bromas por eso de ser de Pelotas. ¿Dónde has nacido? He nacido en Pelotas. Se reían. Tenía que explicar por qué Pelotas. Solo fue al principio, luego todos se acostumbraron.

¿Verá el partido entre sus dos exequipos? ¿Cómo lo visualiza?

Son equipos distintos Porto y Barça. El Barça tiene un poder adquisitivo muy superior a nivel financiero. Puede fichar a cualquier jugador. El Barça sigue jugando de la misma forma, mismo entrenador. Jugadores que han llegado, otros han salido. El Barça siempre es el Barça, es un gran club y siempre es favorito a ganar en las competiciones que participa. Será un gran partido, equilibrado. El Porto ha sufrido cambios, creo que ha periddo a jugadores de peso. Otavio y Uribe. Pero veremos un buen espectáculo. Quizás el Barça es favorito pero a ver si lo demuestra.

¿Con quién irá?

Es difícil, pero por mi historia en el club voy con el Porto. Por todo lo que viví, el cariño, la ciudad. Pero como he dicho pienso que el Barça es favorito. Eso sí, es fácil jugar ante el Porto, es muy competitivo.

¿Es cierto que lo del Barça es algo distinto a nivel de presión mediática y exigencia?

En el Barça no hay tiempo de adaptación. O entras bien o lo tienes difícil. Pero la afición es muy exigente y cobra mucho, es normal. El Barça está en un buen nivel y será una gran época con Xavi creo. Está luchando y lo va a hacer para ganar cosas

Nos gustaría saber qué hace ahora mismo.

Pues vivo tranquilo en Porto Alegre. Tengo una agencia de representación junto a tres amigos. Llevamos a jugadores de Brasil básicamente.