El ADN de la Roja es el del Barça

Cuanto más se parece al Barça, mejor funciona la selección. Guste o no en Madrid, la Roja solo funciona cuando se viste de blaugrana

La entrada providencial de Pedri, Gavi y Busquets salvó una primera hora anodina de La Roja y dio la vuelta al partido ante Portugal. Se vuelve a cumplir la regla de oro de La Roja en la era moderna: cuanto más se parece al Barça, mejor funciona la selección.

Desde la famosa Eurocopa con Luis Aragonés en el 2008, la Roja ha ido cosechando éxitos a base de incorporar no solo la base de jugadores de la plantilla blaugrana sino también su modelo de juego, basado en el dominio y la presión, con el que ha conquistado los grandes títulos. No hace falta hacer grandes inventos: guste o no en Madrid, la Roja solo funciona cuando se viste de blaugrana.