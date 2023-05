El 1x1 del Barcelona contra el Valladolid al descanso

El equipo de Xavi ha jugado condicionado por el desafortunado gol en propia portería de Christensen nada más empezar el partido Raphinha ha puesto a prueba a Masip en tres ocasiones, aunque sin suerte

El FC Barcelona pierde por 2-0 en el descanso ante el Valladolid. El equipo de Xavi Hernández ha jugado condicionado por el desafortunado gol en contra de Christensen nada más empezar el partido. El equipo vallisoletano ha ampliado su ventaja gracias a un penalti de Eric Garcia señalado tras un contacto muy leve en el área.

Raphinha ha sido el delantero que más ha buscado el gol al poner a prueba a Masip en tres ocasiones, aunque sin suerte. Los blaugrana tendrán que mejorar notablemente tras el descanso para evitar la segunda derrota consecutiva.

4

Ter Stegen, portero

Batido

Un día más el alemán no pudo mantener su portería imbatida para igualar el récord de Liaño. No pudo hacer nada en el 1-0 y no estuvo acertado en su salida en la acción del penalti que significó el 2-0