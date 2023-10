10 preguntas que hay que hacer a Laporta en la Asamblea

Los socios compromisarios pueden resolver muchas dudas durante la Asamblea Ordinaria Sobre asuntos deportivos, la economía o el gran proyecto del Espai Barça

Hay 4.451 socios compromisarios convocados en la Asamblea Ordinaria del FC Barcelona. Muy posiblemente, a todos ellos les gustaría hacer muchas preguntas al presidente del club, Joan Laporta. Y serían distintas en función de lo que piense cada uno y de sus prioridades. Para algunos es el primer equipo de fútbol y para otros quizá las secciones. A muchos quizá no les preocupe tanto la situación económica y otros lo tengan como una prioridad.

En cualquier caso, desde SPORT hemos escogido 10 preguntas que consideramos que tienen especial relevancia y que merecerían una respuesta de Joan Laporta por si algún socio compromisario recoge el guante y acepte preguntarle sobre alguno de estos temas.

¿Puede garantizar que no se activarán más palancas esta temporada?

En la presentación del cierre económico y el presupuesto, el vicepresidente Eduard Romeu afirmó que los beneficios que previstos para este próximo ejercicio no contemplan ninguna palanca más y que deben salir de la actividad ordinaria del club.

Las mejores imágenes de la rueda de prensa de Eduard Romeu | Valentí Enrich

Ahora bien, también reconoció que todavía hay dos palancas que no han activado, pero que ya tienen el OK de los socios por si fuera necesario hacerlo para no incurrir en pérdidas económicas. Una sería vender una parte de BLM, que es una de las joyas de la corona del club por su gran crecimiento.

¿Cómo actuará si el Barça es condenado por el 'caso Negreira'?

Joan Laporta está convencido que el 'caso Negreira' finalmente acabará archivado porque no existe la corrupción deportiva porque la justicia no podrá encontrar nada "por que no hay nada" y tampoco cree que pueda prosperar la imputación del delito de soborno ni delito continuado porque, para empezar, Negreira no es funcionario.

En cualquier caso, sería interesante conocer qué haría el presidente del club si finalmente ese "madridismo sociológico" de los centros de poder se impone y condena al Barça. Algunos insisten en que quizá debería presentar la dimisión como presidente aunque muchos otros están en total desacuerdo porque no es un caso que le afecte a él únicamente. Conocer su opinión será muy importante.

¿Puede garantizar que el equipo volverá a jugar en el Spotify Camp Nou en noviembre de 2024?

Las obras del nuevo Spotify Camp Nou van a muy buen ritmo. Incluso mejor que en los 'timings' fijados inicialmente. Con los permisos para empezar a construir, se debería coger velocidad de crucero en la construcción del nuevo templo barcelonista.

Movimiento de obras en el Camp Nou antes del amanecer, a principios de septiembre. | MANU MITRU

Pero también hay muchos expertos que dudan que una obra de esta enorme magnitud y con los clásicos problemas que estas siempre conllevan se pueda cumplir con el plazo estipulado de regreso de una parte de la afición al estadio en noviembre de 2024.

Dentro del club también se está hablando de la posibilidad de alargar el destierro en Montjuïc , pero estaría bien conocer de boca del presidente Joan Laporta si se deberá retrasar el regreso a casa.

¿El nuevo Palau Blaugrana estará listo en 2028?

Cuando los compromisarios aprobaron el acuerdo de financiación del Espai Barça con un máximo 1.500 millones de euros de préstamo estaba incluido el nuevo Palau Blaugrana.

Se había especificado que los dos pabellones, que se ubicarían donde antes estaba el Mini Estadi y que costarían 420 millones. En el plan aprobado por los socios en referéndum, pero, al desglosar los 1450 millones (1071 para el Camp Nou, 179 millones para costes financieros y 200 millones para contingencias) no quedó muy claro si el nuevo Palau entraría o no.

Eduard Romeu siempre ha mantenido que sí. Además, se ha estudiado también que una empresa americana se podría hacer cargo de la construcción a cambio de tener la explotación del recinto durante 35 años. Pero no hay una decisión tomada todavía.

En cualquier caso, el vicepresidente de márqueting, Juli Guiu, dijo en una entrevista reciente que el nuevo Palau Blaugrana estaría listo en 2028. Los compromisarios esperaran a que Laporta confirme este dato.

¿Subirá los abonos con la vuelta al Spotify Camp Nou?

Una vez los socios vuelvan al Spotify Camp Nou después del 'destierro' a Montjuïc se encontrarán con un estadio muy mejorado, con más servicios y con la excepcionalidad que todas las localidades estarán cubiertas.

El abono del FC Barcelona es el más económico de todos los grandes de Europa y desde hace tiempo todas las juntas directivas han estudiado la posibilidad de aumentar su precio.

Así se construirá el nuevo Camp Nou | sport

Seguramente este sea uno de los temas que más preocupa a los socios. Si habrá subida, y si la respuesta es afirmativa, cuál sería el porcentaje de aumento.

¿Estará el Barça en condiciones de fichar definitivamente a los Joaos y más pronto que tarde por luchar por fichajes de relumbrón?

Joao Cancelo, en el Barça - Sevilla | JAVI FERRÁNDIZ

Según la directiva, el Barça ya ha salido de la UCI económicamente hablando y también ha abandonado la planta del hospital. En palabras de Romeu, está "en observación". Pero a los socios les preocupa si el club será capaz de quedarse en propiedad a Joao Cancelo y Joao Félix si así lo desea Xavi Hernández.

O si todavía falta mucho para que el club pueda competir por grandes fichajes, del estilo de Haaland o Mbappé. A día de hoy, esta posibilidad parece muy lejana pero quizá Joan Laporta pueda señalar una fecha de futuro para dejar a los socios más esperanzados.

¿Le preocupa la marcha de talento interno? Reverter, Mateu Alemany, Jordi Cruyff, Markel Zubizarreta..

Joan Laporta y Mateu Alemany | SPORT

En el poco tiempo de mandato, han habido bastantes salidas en los cargos ejecutivos del FC Barcelona. Se marchó el CEO, Ferran Reverter, bautizado por el propio Laporta como el Messi de los despachos, lo ha hecho Mateu Alemany, clave en la reconstrucción de la plantilla y un experto en el 'FairPlay', Jordi Cruyff, Markel Zubizarreta...

Estaría bien que Laporta respondiera del por qué de estas salidas y de si no le preocupa que otros ejecutivos importantes puedan hacer lo mismo en el futuro.

¿Si no se puede devolver el crédito de Goldman Sachs, está dispuesto a sacrificar la competitividad deportiva del club?

El Barça tiene una losa importante con su deuda (1200 millones de euros) y le ha sumado la del Espai Barça (1500 millones más) aunque vaya aparte de la actividad ordinaria del club y tenga vida propia, por así decirlo. En cualquier caso, el FC Barcelona tiene como a su gran prestamista y conseguidor de inversores a Goldman Sachs.

El Barça ha cerrado este lunes la financiación para el Espai Barça | FCB

En el hipotético caso, esperemos que no, que el Barça tuviera problemas para devolver algún crédito, la directiva estaría dispuesta a sacrificar activos deportivos (venta de sus mejores jugadores) para poder devolver créditos?

¿Ha cambiado su postura sobre hacer negocios con Qatar, o se ve obligado por la situación económica?

Joan Laporta fue uno de los más críticos cuando Sandro Rosell firmó el acuerdo de patrocinio con Qatar Sports Investment. Primero se lució el logotipo de Qatar Foundation y más tarde de Qatar Airways en la camiseta del primer equipo. El actual presidente dijo que se manchaba la camiseta y que un acuerdo con Qatar iba en contra de los valores del club.

Laporta, en una imagen de este viernes en Doha | @khaledwaleed99

Pero Laporta parece haber dado marcha atrás y este año viajó a Doha y ya no ven tan mal la posibilidad de aliarse de nuevo con Qatar para lograr ingresos para el club. A los socios quizá les interesa saber si realmente se está estudiando la posibilidad de conseguir nuevos acuerdos con los qatarís por su actitud aperturista o simplemente porque la situación económica del club le ha obligado a dejar aparcados sus principios.

¿Es posible la catarsis que pide Rosell e intentar la unidad del barcelonismo?

Sandro Rosell, en la toma de posesión de Joan Laporta como presidente del Barça en 2021 | Javi Ferrándiz

El 'caso Negreira' ha provocado que los anteriores presidentes, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, le hayan pedido a Joan Laporta un acto de unidad e ir todos unidos para defender al Barça.

Rosell, en una entrevista, dijo que estaba harto de las disputas entre barcelonistas y le ofreció hacer una catarsis para dejar atrás toda esta 'guerra' que tanto daño había hecho al club y a personas particulares.

La Asamblea de Compromisarios es un excelente momento para preguntarle a Joan Laporta si quiere recoger ese guante y poner fin a un conflicto que va camino de eternizarse.