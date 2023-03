Sergi Franco: "A principio de temporada nadie daba un 'duro' por nosotros"

El extremo catalán atendió a SPORT para hablar de su trayectoria profesional y sus aspiraciones de futuro "Renovar tu contrato siempre es una decisión difícil para un deportista", ha asegurado el jugador del Fraikin Granollers

Sergi Franco acaba de renovar su contrato por el BM Granollers por dos temporadas más. El extremo catalán ha dado un paso adelante y se encuentra en el mejor momento de su trayectoria profesional.

Más allá de su éxito personal, el Fraikin Granollers está haciendo una espectacular temporada, segundos en la Liga Plenitude Asobal y en los cuartos de la Liga Europea EHF. El jugador atendió a SPORT para hablar de su carrera y de los episodios más controvertidos del club.

Has decidido extender tu contrato hasta 2024, ¿Ha sido una decisión difícil?

Siempre es una decisión difícil para un deportista tomar una decisión de esta importancia. Pese a eso, creo que en este momento he decidido seguir en casa para seguir creciendo y dar lo máximo de mí durante los dos próximos años.

¿Habías recibido otras ofertas?

Sí que he recibido ofertas, pero he creído que todavía no es el momento de abandonar el club.

¿Es más difícil evolucionar deportivamente estando toda tu carrera profesional en un mismo club?

Creo que no es tan difícil seguir evolucionando, ya que en cada partido, cada temporada y cada competición te generan nuevos retos para seguir creciendo siempre.

¿Qué condiciones se han dado para que esta temporada hayas dado un paso adelante?

El crecer día a día te hace madurar como jugador. Tus compañeros confían más en ti y te hacen llegar más ocasiones al extremo que estoy aprovechando. Además, personalmente he tomado la decisión de tener más peso en el equipo.

En vistas al futuro, ¿Qué aspiraciones tienes en tu carrera profesional?

Yo cuando era pequeño no me había imaginado que llegaría al punto en el que estoy ahora. Tengo un gran espíritu combativo y me ha ayudado para no ponerme límites para soñar. No sé que me depara el futuro, pero uno de mis sueños es salir de casa e ir a un buen equipo y vivir una experiencia europea.

¿Cómo es tu relación con tu actual entrenador, Antonio Rama?

Antonio es uno de los mejores entrenadores que he tenido, sin duda. Estoy muy contento con él y creo que no hay entrenador que me haya podido 'exprimir' tanto rendimiento. Nos llevamos muy bien y esto se refleja siempre en la pista.

Una de las piezas claves del equipo, Pol Valera, ha abandonado el club a mitad de temporada. ¿Os está afectando su ausencia?

El equipo creía que afectaría más de lo que realmente nos está afectando. Encima, la incorporación de Bruno Reguart nos está ayudando mucho.

A nivel personal, he sentido tristeza por la marcha de un amigo, sin embargo, también estoy orgulloso por el salto que ha dado.

La temporada del equipo está siendo muy buena, ¿Esperabais este éxito a principio de temporada?

Al inicio del curso nadie daba un 'duro' por nosotros, más que nada por la corta plantilla que tenemos. Nosotros, como siempre, seguimos trabajando, seguimos creciendo y afrontando cada partido como si fuera una final. Es una 'locura' la temporada que está completando el equipo.

En el último derbi ante el Barça, 4.500 aficionados llenaron el Palau d'Esports de Granollers. ¿Os ayuda notar que la afición está con vosotros?

Sí, claro. Todo el equipo lucha para que la afición de Granollers venga cada día y nos ayuden como lo hacen. También es verdad que el 'Infern Granollerí' ha dado un gran paso de calidad al ambiente, puesto que nos sentimos mucho más apoyados que antes.

¿Cómo es competir contra un club con muchos más recursos como es el caso del Barça?

Ante de iniciar la temporada, desgraciadamente ya sabes que el Barça será campeón de la Liga Plenitude Asobal. Comparas plantilla, sueldos, recursos... y sabes que están a otro nivel. Aun así, intentas competir con todo lo que tienes para intentar alcanzarlos.

Habéis superado al Skanderborg, consiguiendo la clasificación para los cuartos de la Liga Europea EHF. ¿Soñáis con el título?

Actualmente, el equipo únicamente piensa en seguir superando rondas. Estamos muy ilusionados y lo vamos a dar todo para seguir adelante.