Buntic, denunciado por agredir a su mujer

El exjugador de Ademar fue grabado por su mujer, cuando este le propinaba una paliza Militó en el Ademar entre 2008 y 2011 y fue bronze en los Juegos Olímpicos de Londres en 2012

El medio digital croata 'jutarnji.hr' recogió el testimonio de la víctima y también el audio de la grabación. En su denuncia, la mujer aportó una grabación sonora de diez minutos realizada con su móvil durante la última paliza que le propinó bajos los efectos del alcohol el ex balonmanista, de 40 años y 1,99 metros de altura en presencia del hijo de ambos de 9 meses. Ademas, el exjugador guardaba en su casa armamento de guerra y explosivos.

"Se puede escuchar a un hombre golpeando a una mujer con manos y objetos, a una mujer rogándole que se detenga y diciendo 'no lo merezco'; a un hombre dándole un puñetazos para obligarla a salir de la casa y gritando 'te mato'. "No hice una grabación para publicarla en los medios. Quería tener pruebas, sabía que nunca tendría testigos, que sería mi palabra contra la suya. Creí que alguien con poder reaccionaría cuando escuchara la grabación. Que gracias a esta grabación evitaré lo que está pasando ahora y encontraré la paz para mí y para el niño. ¡Pero fue liberado menos de 48 horas después! No tengo otra opción, por eso quiero difundirlo. Es nuestra última oportunidad ", sostiene- una desesperada Klara Buntic.

Tras presentar denuncia por maltrato, Buntic fue llevado al juzgado de la localidad de Ljubusko, donde, al parecer, su madre, abogada, trabaja desde hace décadas. El exinternacional croata fue puesto en libertad con cargos con una orden de alejamiento de su familia. La policía halló en el domicilio familiar un arsenal de armas ilegales: rifles Kalasnikhov, pistolas, explosivos, todo ello envuelto en mantas y ocultos debajo de una cama. "Si hubiera conseguido arrastrarme hasta el lugar donde estaban las armas estoy segura de que habría acabado conmigo", explica conmocionada.

El medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, propinó el viernes pasado otro episodio de violenci ante su mujer, que decidió irse a casa con su hijo después de presenciar un partido, porque el hijo tenía fiebre. Buntic prefirió quedarse de fiesta: "Allí se bebía mucho y también había drogas", explica su mujer. Los hechos se produjeron cuando más de 3 horas después, según la vícticma, llegó bajo los efectos de alchol y drogas. Todo se complicó, hasta temer por su vida: "Puta ahora verás lo que voy a hacer con tu vida", relata su mujer. "Puse al niño en la cama y encendí el móvil activado en grabación de voz. Si no me mata, tendré pruebas", pensó. "Ese viernes fue sanguinario. Sabía que si no lograba escapar acabaría conmigo. Me golpeaba con todas sus fuerzas, con las manos, los pies, los puños, algún objeto. Le dije durante todo el tiempo que no me merecía eso".

Klara consiguió salir de casa y llamar a la policía. Poco después, fue puesto en libertad, de manera inexplicable. "Qué posibilidades había de que el tribunal fuera objetivo? ¿No debería haberse trasladado este caso, debido a todas sus conexiones, a otro tribunal?", se pregunta la víctima. "Cuando vi que lo soltaron me fallaron las piernas. Él está tomando ahora café tranquilamente a un kilómetro de la casa de mis padres y el niño y yo estamos temblando. Tiene una orden de alejamiento, pero ¡qué significa eso! Necesito protección. Sólo así puedo esperar poder vivir en paz con mi hijo algún día".