¡Gonzalo Pérez de Vargas no seguirá en el Barça!

El portero azulgrana no renovará el contrato con el club azulgrana que expira en 2025 La no continuidad de Pérez de Vargas ha hecho que Carlos Ortega haya decidido retirarle la capitanía

Mazazo duro para el Barça de balonmano. El club azulgrana ha comunicado que Gonzalo Pérez de Vargas no seguirá en el equipo una vez concluya su contrato en 2025. El portero azulgrana ha comunicado que no acepta la propuesta de renovación.

La decisión de no seguir en el Barça ha hecho que Carlos Ortega haya decidido retirar la capitanía al meta azulgrana. Dika Mem será el nuevo primer capitán, y completarán la nómina Aitor Ariño, Tim N’Guessan y Blaz Janc.

Las declaraciones de Pérez de Vargas

"He tomado una decisión profesional, muy madurada y dura de tomar, y sé que tiene consecuencias como la de ya no ser el capitán de este equipo. Respeto y acepto esta decisión del cuerpo técnico. Para mí ha sido un honor serlo. Mi compromiso con el equipo a partir de ahora será aún más fuerte, si cabe, y trabajaré igual para conseguir los objetivos colectivos. Mis compañeros y el cuerpo técnico saben que me tienen para ayudarles en todo lo que necesiten".

La afición azulgrana todavía podrá disfrutar de Gonzalo las dos próximas temporadas. En cuanto a su futuro, a mediados de junio empezó a ganar peso un probable fichaje por el Kiel alemán. Quedará por ver si el adiós anunciado ya por el Barça precipita el anuncio de su futuro equipo.

En cuanto a su posible sustituto, la periodista Laia Coll apunta a que el Barça ya habría sondeado la posible incorporación del meta Nacho Biosca, que el próximo curso jugará en las filas del Veszprem.