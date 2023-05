Ricky Rubio y su fundación presentan 'Mecheros para no fumar'

La campaña pretende concienciar a los jóvenes sobre los peligros del tabaco desde un punto de vista 'revolucionario' Rubio: "El tabaco es muy barato en España y muy caro en Estados Unidos, por eso muchas veces la gente va más a la marihuana"

Ricky Rubio y su fundación 'The Ricky Rubio Foundation' han presentado la campaña 'Mecheros para no fumar', una vuelta de tuerca en la concienciación de los jóvenes para advertir sobre los riesgos de fumar y promover una vida sin humos.

El acto, celebrado en el Café Abaixadors, ha contado con la presencia del jugador de los Cleveland Cavaliers, que tras saludar a todos los invitados, tomó la palabra junto a Manel Fuentes, maestro de ceremonias de la reunión. El base del Masnou, que abrió su fundación en 2018, dos años después de la muerte de su madre por cáncer de pulmón, ha repasado la actividad que lleva a cabo su organización, en la que además de contribuir económicamente a ayudar a hospitales y centros en los que se tratan estas enfermedades, también realizan campañas como la que han presentado.

"No fumar provoca 9 de cada 10 matches en Tinder", alguno de los mensajes de la 'innovadora' campaña

En el evento, y con ese giro de guion respecto a la actitud de dejar el tabaco, los mecheros fueron los protagonistas. Y es que, a través de una acción en conjunto con la agencia 'Miller O'Connor', se presentaron hasta cinco modelos de encendedores diferentes, y en ellos, la inscripción de unos mensajes que pretenden acabar con el fumar. "Dejar de fumar provoca autoestima", "No fumar provoca 9 de cada 10 matches en Tinder" o "10 de cada 10 personas no quiere tener cáncer de pulmón" son algunas de las frases con las que se pretende romper con las monótonas expresiones e imágenes que acompañan de manera habitual a los paquetes de tabaco.

Repartieron mecheros entre los universitarios y empapelaron Barcelona y Madrid

La colección, que se puede descubrir y adquirir en la web de la fundación, también ha sido repartida entre jóvenes de la Universidad Autónoma de Barcelona y la de Madrid, que recibieron con sorpresa los mecheros. Además, también ha habido una pegada de carteles masiva en ambas ciudades.

Ricky Rubio, junto a Ainhoa López, jugadora del Barça CBS | David Ramírez

Sobre su experiencia con el tabaco en Estados Unidos, donde Ricky Rubio ya lleva 12 años, y esa relación que tiene el país con la Marihuana, el base de El Masnou ha dado alguna clave para entender por que su uso está 'normalizado', en un año en el que la NBA ha decidido sacar esta sustancia de su lista prohibida y permitir el consumo libre: "Yo nunca he fumado, pero creo que el tabaco es muy barato en España y muy caro en Estados Unidos, por eso muchas veces la gente va más a la marihuana. Nunca me lo he planteado, mis amigos de España vienen a USA y se traen el tabaco desde España", confesó Rubio.

Rubio: "Mi madre estaba en ese 20% de pacientes con cáncer de pulmón que no fuman, pero también hay que ayudar el 80%

En el acto también estuvieron presentes Carlota Serra, Co-Founder & CEO de Miller O'Connor y presentadora de la campaña, y Enric Carcereny, coordinador de la Unidad de Tumores Torácicos de ICO Badalona. "El 80% de los casos de cáncer de pulmón está provocado por el tabaco", expresó Carcereny. "Mi madre estaba en ese 20% de pacientes que no fuman, pero también hay que ayudar el 80% restante. Tenemos que apoyar la investigación, necesitamos más", concluyó Rubio.