El Lenovo Tenerife, en busca de su tercera Copa Intercontinental

Lenovo Tenerife, US Monastir (Túnez), Sao Paulo (Brasil) y Río Grande Valley Vipers (EEUU) se jugarán a partir de este viernes en el pabellón de Deportes Santiago Martín el título intercontinental de la FIBA, que los insulares han conseguido en dos ocasiones, ambas como anfitrión.

La primera semifinal la jugará el Sao Paulo, actual campeón de FIBA América, contra el Río Grande Valley Vipers, el mejor equipo de la Liga de Desarrollo de la NBA y franquicia oficial de los Houston Rockets. Este primer choque se jugará a partir de las 18:00 horas.

A continuación saltarán a la pista el Lenovo Tenerife, campeón de la Liga de Campeones FIBA Europa, y el US Monastir, que tiene el mismo título pero en la zona de África.

Se presentan dos partidos muy abiertos, sobre todo el primero, entre dos equipos que juegan un baloncesto muy diferente, con un Río Grande con jugadores más jóvenes y físicos y un conjunto brasileño con mucho potencial y más experiencia dentro de su plantel.

El Lenovo Tenerife, que buscará la sexta final internacional de su historia, intentará superar a un rival que lleva más de 15 días preparando este partido, para lo cual se ha reforzado a consciencia.

La suya es la segunda participación de un club africano en un torneo de este prestigio, tras la comparecencia del Zamalek egipcio en la edición de 2022. Será toda una incógnita el potencial real de los tunecinos, cinco veces campeones de liga de su país, las últimas cuatro de manera consecutiva, y dos veces campeones de Copa.

Actualmente disputan la fase por el título de la liga tunecina (marchan 4/1 en la liguilla final), si bien en su último partido el 19 de enero cayeron ante el Club Africain, viendo así interrumpida una racha de once victorias consecutivas. Desde entonces, el US Monastir anunció varios fichajes para la puja por la Copa Intercontinental, caso del estadounidense con pasaporte ucraniano Jerome Randle, un base zurdo, ex del Real Betis, muy explosivo y con una notable capacidad anotadora; o del escolta con experiencia en Euroliga Michael Roll, un tirador puro formado en UCLA, ex Macabbi, Zaragoza y Milán, entre otros.

Dirigido por el chipriota Gavriel Pantelis, el US Monastir cuenta también en sus filas con varios jugadores de peso en el equipo nacional de Túnez. Además, varios de sus integrantes fueron importantes en la selección que se hizo con el Afrobasket 2021, caso del base Oussama Marnaoui y de los interiores Mokhtar Ghyazi y Radhouane Slimane.