El Valencia protestará formalmente a la ACB por el arbitraje ante el Barça

El Valencia Basket presentará una protesta formal a la ACB por el arbitraje del encuentro que disputó el domingo en la cancha del Barça, en el que cayó por 81-75 en la jornada 19 de la Liga Endesa, según pudo saber EFE por diversas fuentes.

El club valenciano ha hecho un análisis de las decisiones arbitrales que tomaron los colegiados Antonio Conde, Alfonso Olivares y Raúl Zamorano y se considera notablemente perjudicado.

Tras acabar el encuentro y preguntado por la actuación de los árbitros, el técnico del equipo, Álex Mumbrú, ya admitió su descontento.

“No, no estoy contento con el arbitraje, pero no tenemos que hablar sobre eso”, dijo el entrenador, que pidió a la plantilla que se centre en las cuestiones que puede controlar, como la defensa. “A lo demás no tenemos que darle más vueltas”, subrayó.