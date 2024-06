Hezonja, objetivo del Barça, declara su amor al Madrid

Mario Hezonja, alero croata del Real Madrid sobre el que se ha rumoreado que podría dejar el club la próxima temporada, abogó este miércoles tras ganar la Liga Endesa por seguir en el club blanco "los próximos años" para seguir sumando "muchos más títulos" y devolver así todo el cariño recibido desde su llegada.

"Me siento muy cómodo aquí, son mi familia, me han recibido con las manos abiertas cuando mucha gente estaba hablando mierda y eso no es verdad y me gustaría devolver todo eso con más años aquí y con más títulos para mi equipo", dijo en Movistar tras superar al UCAM Murcia en el tercer partido de la final y lograr el tercer trofeo del curso tras la Copa del Rey y la Supercopa.

"No voy a hablar de los tres títulos, soy así de perfeccionista y quiero ganar todo siempre. Este año, en el único partido que hemos jugado mal (la final de la Euroliga frente al Panathinaikos), hemos perdido un título y me siento malísimo por ello y me gustaría devolver a nuestra gente y a mi club en los próximos años con muchos títulos, ojalá pase", añadió el croata.

El Real Madrid conquistó este miércoles su título número 37 de la Liga española de baloncesto al derrotar a domicilio en el tercer partido de la final al UCAM Murcia (73-84), al que superó por un global de 3-0 en una serie al mejor de cinco.