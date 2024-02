El Joventut, feliz hasta 2026

El Joventut y Andrés Feliz han llegado a un acuerdo para alargar un año más el contrato que vencía en 2025 y lo han ampliado hasta junio de 2026. Una decisión que satisface a ambas partes después de la clara evolución del base dominicano que cada vez ha ganado más protagonismo en el equipo de Carles Duran y que ha decidido muchos encuentros con sus triples sobre la bocina, el último, ante el Baskonia.

El jugador llegó al club en la temporada 2021-22 y su adaptación al club verdinegro ha sido total hasta convertirse en uno de los jugadores referencia de esta plantilla y destacado tanto en la Liga Endesa y en la Eurocup.

“Quiero agradecer al club la renovación”, dijo en declaraciones a la entidad verdinegra. “Es una oportunidad para mí y mi familia y aprecio que el club haya mostrado que cree en mi”, dijo. “Al inicio no fue nada fácil porque comenzaba mi carrera, pero he trabajado mucho para llegar a donde estoy. El objetivo es situar a la Penya lo más arriba posible”, explicó.

Máximo anotador verdinegro

Feliz se ha convertido en el máximo anotador del Joventut con una media de 14,3 puntos y el séptimo de la ACB, además de ser el sexto jugador más valorado de la competición con una media de 16,4 créditos. En la competición europea promedia 13,5 puntos además de repartir cinco asistencias, con un promedio de 18,5 de valoración.

“Al principio no me salían las cosas, pero esta temporada me han llegado buenas oportunidades como en Bilbao, Londres, ante el Cedevita y tampoco me olvido de la canasta ante el Baskonia. Esos tiros me ayudan a ser yo mismo y que el equipo gane, que es lo que todos buscamos”.

Feliz reconoce que la conexión con la afición verdinegra es total. “Queremos que nos sigan ayudando, porque nosotros jugamos para ellos y nos sentimos orgullosos del club al que pertenecen”, finalizó el dominicano.