La Penya, a seguir la racha ganadora en Vitoria

La Penya visita este domingo el Buesa Arena (17 h) en un duelo directo en la lucha por los playoffs de la Liga Endesa. Los verdinegros suman por victorias los cuatro partidos que ha disputado en la segunda vuelta de la Liga Endesa.

El objetivo es alargar la racha este domingo en Vitoria contra el Baskonia (17:00 h, Fernando Buesa Arena). Es un duelo clave entre dos equipos que están fuera de los playoffs en estos momentos, pero que están en el grupo que lucha por el Top8 de la competición.

Joventut y Baskonia, décimos y novenos en la clasificación respectivamente, llegan con 12 victorias y 9 derrotas, mismo balance que UCAM Murcia, Lenovo Tenerife y BAXI Manresa. La lucha por los playoffs está muy igualada, y por ello, la importancia de sumar contra un rival directo contra el que los verdinegros ya ganaron en la primera vuelta (77-72).

"Cada partido es importante"

“Hay muchos equipos entre el quinto y el décimo clasificado con el mismo balance de victorias y derrotas. Cada partido es importante, sobre todo cuando juegas contra un rival directo. Es cierto que quedan muchos partidos, pero debemos seguir ganando”, asegura Ante Tomic.

“En la segunda vuelta hemos empezado bien con cuatro victorias consecutivas, pero debemos continuar porque tenemos que ganar más partidos que en la primera vuelta para entrar en los playoffs. Sobre el Baskonia, es cierto que el pasado año les ganamos en muchos partidos, y este año también en Badalona, pero no pienso más allá”, dijo el pívot.

La Penya llega al duelo ante el Baskonia buscando cambiar la mala imagen de los últimos minutos en Riga, donde el equipo desaprovechó una gran ventaja que le costó el factor pista en los octavos de la Eurocup.

“Es inexplicable lo que nos ocurrió. Después de jugar bien los primeros 30 minutos, tuvimos un apagón completo en el último cuarto. Es inexplicable, simplemente desaparecimos de la pista. Me parece increíble perder un partido en el que tienes esa ventaja. Debemos estudiarlo y que no vuelva a pasarnos. Los primeros que estamos dolidos somos nosotros, e imagino que la gente esté frustrada. Nos duele lo que pasó en Riga y debemos estudiarlo para que no nos vuelva a suceder”, finalizó el croata.