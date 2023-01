Jasikevicius: "Es un partido perfecto"

El Barça se impuso en el Palau al al Coosur Betis por un contundente marcador final de 104-70 "Hay que reaccionar siempre después de cada derrota, pero el calendario no para y es brutal", comentó

El entrenador del Barça, Sarunas Jasikevicius, definió como "perfecto" el partido de la Liga Endesa de baloncesto que el conjunto azulgrana ganó este sábado en el Palau Blaugrana frente al Coosur Betis por 104-70.

"Para mí es un partido perfecto. Hemos tenido una actitud muy buena. Hemos podido rotar y reservar a la gente tocada. Una noche bastante tranquila sabiendo lo que viene la semana que viene. Vamos a tener muy pocas de estas noches. Todos lo aprovecharon y nos vamos a casa muy tranquilos", resumió el técnico lituano.

'Saras' elogió la actuación del pívot James Nnaji: "Esta gente joven necesita tiempo en la pista y es muy difícil encontrarlo en la ACB y la Euroliga. Hoy ha aprovechado su oportunidad. Está dando pasos hacia adelante cada día. Su actitud es muy buena, es muy trabajador y humilde. No es una sorpresa y cuánto más juegue mejor lo hará"

"Rokas necesita este tipo de partidos. Está intentando volver a lo que demostró el año pasado. Quizás tiene demasiadas ganas, pero él, como jugador joven que es, tiene que pasar por estos momentos difíciles y saber levantarse. Lo está intentando y tenemos muchas esperanzas puestas en él. Hoy ha sido un muy buen partido para él", explicó sobre Jokubaitis.

Jasikevicius alabó el rendimiento de Jan Vesely: "Está en un buen momento y ojalá lo pueda prolongar. Las cosas le salen muy fácilmente ahora mismo. Ha entendido el mensaje de que estamos intentando que no juegue tantos minutos y que solo tiene que mantener esta forma que está demostrando ahora mismo".

"Vamos a jugar 90 partidos. Hay que reaccionar siempre después de cada derrota, pero el calendario no para y es brutal. A veces nos tomamos las derrotas muy mal, y es algo normal porque en el Barça no se puede perder, pero hay tantos partidos que intento gestionar las derrotas un poco mejor, aunque no vaya conmigo", concluyó el entrenador del Barça en referencia al partido del pasado jueves contra el Virtus Segafredo Bolonia.