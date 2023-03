Isaac Fernández: "¿Por qué no jugar con la ilusión de ser ese Unicaja en la Copa?

El entrenador del Barça CBS atiende a SPORT en la previa de la disputa de la Copa de la Reina con un mensaje cargado de ilusión Fernández: "Con un torneo como es la Copa, creo que nuestro depósito se va a volver a cargar

Isaac Fernández está viviendo de primera mano la ascensión a la élite del Barça CBS, equipo femenino de baloncesto del club azulgrana. Tras dejar el Lima Horta en 2018, asumió el banquillo culé liderando el proyecto conjunto con el Bàsquet Santfeliuenc en Liga Femenina 2. Tras rozar el ascenso en 2021 con un cruel final en el que no pudieron culminar el gran dominio exhibido en toda la temporada, fue el curso pasado, en el que dominaron de nuevo en Liga Femenina Challenge, cuando consiguieron ascender a la máxima categoría estatal.

La principal misión del técnico catalán a principio de año era mantener al equipo en la categoría, pero pronto quedó demostrada que la ambición y el juego del equipo les podía hacer soñar con cotas más altas. Tanto es así que el equipo logró tras una brillante primera vuelta la clasificación para una Copa de la Reina que arranca el próximo jueves 30 de marzo en Zaragoza, en el que el Barça se medirá el viernes 31 a las 20:30h (CET) a un Perfumerías Avenida que defiende título.

Pregunta: Llega la Copa de la Reina, una de las fechas marcadas en el calendario y más interesantes de la temporada

Respuesta: No hay mejor escaparate en Liga Femenina que la Copa. Cuando no estábamos queríamos ir a verla, y ahora que estamos y encima la podemos jugar... Es uno de esos eventos que a todo el mundo le hacen mucha ilusión y en nuestro caso no será menos. De la manera en como ha sido, le damos muchísimo valor.

¿En que momento de la temporada os llega la disputa de esta Copa de la Reina?

Por un problema de fechas y calendario era difícil encajar el torneo en unas fechas como en las del masculino, y llega cuando quedan tres jornadas para acabar la liga. No solo a nosotras, a muchos equipos de la liga les hubiese venido mejor jugarla más pronto, y ahora llega con el depósito de la gasolina un poco vacío. Pero creo que por el tipo de partido y escenario que es una Copa de la Reina, creo que se va a volver a cargar aunque evidentemente llegamos un poco justas de fuerzas. Hemos tenido que rotar a gente con mucho minutaje, y para llegar bien a la Copa hemos tenido que renunciar a cosas.

El desgaste físico del que hablas es más que evidente por la altura de la temporada en la que nos encontramos, pero en cuanto a ilusión, ¿cómo ves al grupo?

Las veo muy bien. El tramo por el que estamos pasando estaba controlado, porque sabíamos que el calendario era complicado. Aunque la derrota en la última jornada de Liga ante Zaragoza es de esas que no gustan por la forma en la que es, estoy seguro que están con muchas ganas, ilusión, y todo lo que se genera a su alrededor les hace vivirlo de manera especial.

Isaac Fernández, durante el Media Day del Barça CBS previo a la Copa de la Reina | Javi Ferrándiz

Vuestra participación en la Copa es un premio a la gran primera vuelta que hizo el equipo, pero más allá de eso, ¿cómo planteáis la competición a nivel deportivo?

Sabemos que ante Avenida será un partido muy difícil. Son las actuales campeonas y aunque perdieron en el último partido de liga llegan en un buen estado anímico y de forma. Pasaron por un momento malo pero ahora están tremendamente bien, y eso nos exige hacer un muy buen partido, estar acertadas y cumplir con el plan de partido, sobre todo a nivel defensivo y ser capaces de modificarlo sobre la marcha. Ellas tienen mucho talento y son capaces de cambiar lo que nosotras planteamos. Necesitaremos tener toda la energía y concentración suficiente, pero sin olvidar nuestro acierto. Llevamos unos días sin mucho, y para un partido así, si no lo tienes es muy difícil competirlo.

Tras haber jugado ya los dos partidos de liga ante ellas, ¿hay alguna vía por la que se les pueda hacer daño?

Es difícil, tienen un 'roster' muy completo y hace dos días estaban luchando por meterse en la Final Four de la Euroliga. La pérdida de Aleksandra Crvendakic les hace algo más débiles en la posición de 3-4, aunque han fichado a Alexis Prince. Tiene que ser más un tema nuestro, de volver a compartir bien el balón, jugar con ritmo y no perdonar los tiros liberados.

¿El espejo de Unicaja Málaga en la última Copa del Rey, en la que no llegaba como favorito y acabó ganando, es un espejo en el que se puede reflejar en esta Copa el Barça CBS?

Puede ser. No somos favoritas en nuestro partido, pero sí que es verdad que se habla de estas competiciones como las de las sorpresas. En masculino quizá algo más, pero en femenino en los últimos años no se ha dado. Creo que la liga este año está muy igualada, que aunque los de arriba llegan bien no están tan inaccesibles como estaban otros años, y que a lo mejor algún equipo en un muy buen partido los puede poner en problemas, cuando antes eso no pasaba. ¿Por qué no jugar con la ilusión de ser ese Unicaja?

Isaac Fernández, durante el Media Day del Barça CBS previo a la Copa de la Reina | Javi Ferrándiz

A estas alturas de la temporada, y con tres partidos de liga pendiente, ¿qué valoración haces del curso?

Muy buena, de notable alto. Evidentemente hemos tenido algún punto negro como los partidos en Valencia y Zaragoza, pero en general es muy buena. No hemos fallado el día que no podíamos fallar, hemos ganado esos partidos que se habían puesto abajo, siendo muy competitivas en nuestra casa. Fue muy importante el hacer una buena primera vuelta para no pasar apuros en la segunda, no tenemos que olvidar que prácticamente todas somos nuevas en la liga. Estar 25 jornadas en zona de Playoffs es algo increíble.

En cuanto al proyecto del Barça CBS, ¿qué podemos esperar a corto plazo, habrá una apuesta importante por parte del club para seguir mejorando el proyecto?

La verdad que no lo sé. A mí lo que me llega es la ilusión de seguir creciendo, y es verdad que desde que yo llegué aquí hace cinco años a hoy, cada vez el nivel de implicación del Barça con el equipo cada vez es más, con partidos en el Palau, entrenos en la Ciutat Esportiva, prensa, protocolo... todo avanza cada día un poco más. Si cogemos de espejo a Valencia Basket, el proceso debe ir poco a poco, hemos hecho un muy buen primer año y el segundo suele ser más difícil que el primero, ya que hay que consolidarse y mantenerse. Hay que estructurar bien para que el proyecto del año que viene vuelva a ser estable.