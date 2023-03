Barça Femenino Baloncesto: Partidos, horarios y cómo seguirlas en la Copa de la Reina 2023

Tras una brillante primera vuelta, la sección femenina de baloncesto logró el billete para la Copa en la temporada de su ascenso Las jugadoras de Isaac Fernández, con la máxima ilusión y ambición hacia Zaragoza

El Barça CBS está listo para afrontar uno de los acontecimientos más ilusionantes y esperados de la temporada. Tras una brillante primera vuelta en Liga Femenina Endesa, en la que las azulgranas sellaron el billete para la Copa de la Reina acabando entre las ocho primeras, llega el premio de afrontar la competición copera que arranca el próximo jueves 30 de marzo en Zaragoza.

El Pabellón Príncipe Felipe de la capital aragonesa acogerá un torneo de nivel en el que Isaac Fernández y sus jugadoras tratarán de dar la sorpresa y llegar lo más lejos posible. Junto al Barça CBS, Valencia Basket, Perfumerías Avenida, Uni Girona, Casademont Zaragoza, Estudiantes, Gernika y Araski lucharán por alzar el título.

El Barça CBS entra en acción el viernes 31 de marzo, en el último cruce de los cuartos de final, programado para las 20:30h (CET). El equipo azulgrana no pudo acabar la primera vuelta entre las cuatro primeras, y por tanto no es cabeza de serie. Eso ha hecho que no pueda evitar a uno de los grandes 'cocos' como es Perfumerías Avenida. El conjunto salmantino llega a Zaragoza defendiendo el título que logró en 2022 en Valencia, y con ganas de alargar su idilio con el torneo: ha ganado ocho de las últimas 11 ediciones.

Tanto Barça CBS como Perfumerías Avenidas se han enfrentado dos veces en Liga Femenina Endesa, con un balance de dos triunfos para las salmantinas. En la primera vuelta, en el partido disputado en el Pabellón de Würzburg, las locales se impusieron por 67-54, y en el segundo duelo disputado en Sant Feliu, la victoria fue por 50-68.

¿Dónde se podrá ver el Perfumerías Avenida-Barça CBS de la Copa de la Reina?

El partido de cuartos de final de la Copa de la Reina entre Perfumerías Avenida y Barça CBS se jugará el viernes 31 de marzo a las 20:30h (CET) en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza y se podrá seguir a través de Teledeporte, cadena que retransmitirá los siete partidos del torneo.