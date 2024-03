Hezonja se pronuncia tras otra polémica sobre su futuro en el Real Madrid

El Real Madrid se apuntó hace tres semanas el segundo título de la temporada, una Copa del Rey lograda tras superar al Barça en la gran final por 96-85. Un éxito, en la parcela deportiva, pero que también evidenció que la relación entre Mario Hezonja y el club blanco no va por buen camino.

Bajo las órdenes de Chus Mateo, y en su segunda temporada en las filas del conjunto madridista, el jugador croata vive, a sus 29 años, uno de sus mejores momentos profesionales. El técnico blanco ha sabido poner las virtudes de Hezonja al servicio del equipo, canalizando todo ese talento individual para el bien colectivo. 'Super Mario', sobrado de talento, no actúa con tanta anarquía sobre el parquet, y en muchos partidos, ha sido el encargado de ejecutar en los momentos fundamentales y ser el encargado de sellar los triunfos.

Los números de Hezonja esta temporada

Sus registros no engañan: 11 puntos, con un acierto del 40% desde el triple, y 4,4 rebotes de media por encuentro en ACB, siendo el tercer máximo anotador del equipo en la competición, y las mismas capturas, y 13 tantos por encuentro, en Euroliga, siendo el segundo máximo artillero del conjunto, tan solo por detrás de Dzanan Musa (13,6). Tanto en Liga Endesa como en la competición europea, Hezonja promedia algo más de 22 minutos por encuentro. Una presencia, en cancha, que rememorando ciertos episodios de esta campaña, dejan claro que es insuficiente para el jugador.

La Copa muestra la fractura

Precisamente en la Copa, la fractura que ya se intuía en forma de 'calabazas' y de una doble negativa a la propuesta de renovación del Real Madrid, se hizo evidente en la posterior celebración del título. En el partido por el título, Hezonja no disputó ni un solo segundo en el primer cuarto. Pero en el segundo, destrozó al Barça con 12 puntos, anotando un par de triples y desde la línea de personal. Una fuga en la defensa azulgrana que Chus Mateo, de manera inexplicable, no quiso explotar en la segunda mitad, relegándolo al banquillo todo el tercer periodo, y apareciendo a poco más de tres minutos para el final, con el partido prácticamente resuelto.

Mario Hezonja, en la final de Copa ante el Barça / EFE

Una ausencia destacada

En la posterior celebración por el título, a Hezonja se le vió más en el vestuario, esperando a sus compañeros, que no sobre el Martín Carpena. "¡Venga! ¡Vamos tío! ¿Nadie quiere ir a Madrid? Hemos venido, hemos hecho lo que teníamos que hacer y ya está. A casa, que hay que ir a Croacia", recriminaba el jugador en unas imágenes captadas por Movistar. Tuvieron que pasar varios días hasta que los jugadores pudieron ofrecer el título ganado a la afición blanca en el Santiago Bernabéu, pero finalmente, ese hecho se produjo en las últimas horas, en el partido liguero de los blancos ante el Celta. Todos los integrantes del equipo de baloncesto estuvieron presentes en el acto. Bueno, todos menos uno, ¿adivináis quién?

Llull sale en 'defensa' de Hezonja

La ausencia de Hezonja fue llamativa, y en pocas horas, su no presencia corrió como la pólvora, hecho que incluso obligó al capitán del equipo, Sergio Llull, a dar explicaciones sobre lo acontecido: "Mario se ha hecho daño en el partido de esta mañana y tenía permiso para descansar y no acudir al Bernabéu. Y sí, Mario tiene carácter, pero es nuestro Mario y le queremos un montón", expresó el balear en sus redes sociales. El Real Madrid superó de manera ajustada a Lenovo Tenerife por 80-78 sumando un triunfo que les mantiene como líderes en la ACB. "No hace falta CAPITÁN, nosotros a lo nuestro. Te agradezco mucho amigo", contestó Hezonja, tratando de dar por zanjada la 'polémica'.

Todos los caminos acaban en Atenas

En cuanto a la situación contractual del exjugador azulgrana, Mario Hezonja acaba contrato con el Real Madrid este próximo verano. Los rumores sobre un posible regreso a Panathinaikos llevan sobre la mesa muchos meses, y queda claro que cada día que pasa, y que no hay avances en una posible renovación por los blancos, las habladurías van subiendo de escala. El amor del jugador por el conjunto ateniense no es ningún secreto, tal y como ha manifestado Hezonja en los últimos años. Su pestaña de favoritos en Twitter también es una gran muestra de ello.