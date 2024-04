El debut más complicado para el nuevo técnico del Joventut

Dani Miret, nuevo técnico del Joventut, tiene una dura tarea en su debut con la visita del conjunto verdinegro al Wizink Center donde le espera el líder de la Liga Endesa, el Madrid de Chus Mateo.

Los verdinegros, con seis jornadas por disputar de la fase regular es décimo con 14 victorias y necesita sumar triunfos si quiere tener opciones de luchar por una plaza en los play-offs porque ya se encuentra a dos encuentros más el ‘basket-average’ del BAXI Manresa.

Para Miret, uno de los factores clave para enderezar el camino de la Penya, es incidir en la defensa. “A la hora de transmitir, para mí es más fácil hacerlo desde la defensa”, explica el nuevo técnico. “Cuando tú consigues líderes desde la defensa, todo el mundo se pone. Si presionas en toda la pista y ves que el delante de ti se está dejando la piel, cuando está detrás también haces todo lo que está en tus manos”.

"Más competitivos y regulares"

"Necesitamos líderes que como equipo nos den dar un paso en términos de identidad, ser más competitivos y ser más regulares. Queremos controlar el ritmo del partido a partir de la defensa, y si estás sólido en defensa, será más fácil controlar los malos momentos que vienen a los partidos”, comentó en declaraciones al club.

Miret espera un Madrid concentrado, consciente de que todavía se juega mucho en la ACB después de no jugarse nada en las últimas jornadas de la Euroliga. “A diferencia de la Euroliga, donde no se jugaba nada esta semana, donde sí deben acabar con más fuerza para luchar por la primera plaza es en la ACB, y se juegan mucho. Caeríamos en un error si pensamos que el Madrid no se juega todo lo que se está jugando en la Liga Endesa”, dijo.

Para el duelo en la cancha blanca, Miret no podrá contar con Miguel Allen mientras que Tyler Cook es duda debido a un esguince en el tobillo derecho.